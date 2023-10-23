Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da Hamas-İsrail savaşının gölgesinde Erdoğan analizi /23 Ekim 2023 11:20

Yunanistan’da Hamas-İsrail savaşının gölgesinde Erdoğan analizi

Yunan medyası, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınlayarak bu durum Ankara-Atina hattında da anlaşmazlıkların yaşanabileceğini dile getirdi

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Orta Doğu’da 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrasında bölgede tansiyon her geçen gün artıyor… İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alması sonrasında gerilim artarken, Yunan medyası bölgede yaşananların Ankara-Atina hattında da anlaşmazlıklara yol açabileceğini iddia etti.


Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yayınlanan analizde, Orta Doğu’da yaşanan bu gerilimin son dönemde pozitif adımlar atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında soğuk rüzgarlar estirebileceği belirtildi. İki ismin geçen hafta pazartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Orta Doğu’da yaşananların ikili ilişkileri etkilemeyeceğine dair güvence verdikleri de hatırlatıldı.

Fakat analizde, “Ancak olayların kendisi konusunda yaklaşımları farklılaştı. Üzerinde mutabık kaldıkları tek konu Gazze’ye insani yardım sağlanması gereğiydi. Bunun dışında, Miçotakis Hamas’ın Filistin halkını temsil etmediğini söylerken, Erdoğan’ın yaklaşımı tamamen farklı” yorumu yapıldı.

Analizde ayrıca Yunan yetkililerin yaklaşımının da detayları paylaşıldı… Analizde, “Yunan yetkililer, Batı ile ilişkileri düzeltme çabalarının ardından Erdoğan’ın ilişkileri zorlaştırmak üzere olduğunu ve bu kez bunun geçici bir gelişme olmayıp kalıcı hale gelebileceğini tahmin ediyor. Bu durum, Türkiye’nin Kongre’de tıkanan F-16 savaş uçakları ve yükseltme kitleri alımı da dahil olmak üzere Washington ile ilişkileri etkileyebilir” denildi.
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