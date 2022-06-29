Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu /29 Haziran 2022 23:14

Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu

Yunanistan'ın ABD'den yeni nesil savaş uçağı F-35 alımını kapsayan resmi mektubun imzalanarak Amerikan makamlarına iletildiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis’in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu birkaç saat önce imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD’ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, “Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir” dedi.

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