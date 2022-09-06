Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan göçmenlere karşı inşa ettiği duvarı 40 km'den 140 km'ye çıkarıyor /06 Eylül 2022 17:57

Yunanistan göçmenlere karşı inşa ettiği duvarı 40 km'den 140 km'ye çıkarıyor

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, göçmenlerin Yunanistan'a girmesinin önüne geçmek için Türkiye ile kara sınırında bulunan duvarı uzatmayı planladığını açıkladı.

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Yunanistan’ın Evros bölgesine yaptığı ziyarette konuşan Theodorikakos 40 kilometrelik duvarın 140 kilometre daha uzatılacağını söyledi.

2012 yılında inşa edilen duvar, Türkiye’nin Avrupa Birliği topraklarına geçerek iltica başvurusunda bulunmak isteyen göçmenlerin sınırı geçmesinin önüne geçmeyeceğini açıklamasından bir yıl sonra 2021 yılında uzatılmıştı.

Yunanistan 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa’nın yaşadığı göç krizinin merkezinde yer almıştı. Suriye, Irak ve Afganistan’dan kötü hayat şartları ve savaş nedeniyle kaçan ve sayısı bir milyona ulaşan mülteci büyük oranda Türkiye üzerinden geçerek Yunanistan’a geçmeye çalışmıştı.

‘AÇIK BİR MESAJ VERMEK İSTEDİK’
Bu rakamlar o günlerden bu yana ciddi oranda düşmüş olsa da Yunan yetkililer ciddi sayıda mültecinin ülkeye giriş yapmaya çalışırken durdurulduğunu açıklamıştı.

Yunanistan polisinin verilerine göre yılın ilk yedi ayında ülkeye giriş yapmaya çalışan 3,554’ü Evros’ta olmak üzere 7,484 mülteci veya göçmen tutuklandı.

Theorodikakos duvarın uzatılmasının Yunanistan’ın “gizli amaçları için insanların acı çekmesinden kâr elde etmeye çalışan” ve “göçü Avrupa’ya karşı bir şantaj malzemesi haline getirenlere” açık bir mesaj vermeyi amaçladığını dile getirdi.
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