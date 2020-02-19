Yunanistan heyetinden NATO'da Türkiye tepkisi: Toplantıyı terk ettiler

NATO Parlamenterler Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptıkları konuşmaların toplantı başkanı tarafından sürekli kesildiğini belirterek oturumu terk etti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Brüksel'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti toplantı başkanının sistematik olarak konuşmalarını kestiği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.





Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan heyeti, toplantıda Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz sınırı anlaşmasının "uluslararası hukuku ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini" anlatırken toplantı başkanı Attila Mesterhazy'nin sözlerini kestiğini belirterek konuşmaların bitmesinin ardından oturumu terk etti.





Heyet üyeleri daha sonra ortak bir açıklama yaparak toplantı başkanının konuşmalarını "sistematik" bir biçimde kesmesini protesto ettiklerini söyledi.





Heyette iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden Marietta Giannakou, SYRIZA'dan Manousos Voloudakis, Theodora Tzakri ve Marios Katsis ile Değişim Hareketi'nden Andreas Loverdos yer alıyordu.