Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan heyetinden NATO'da Türkiye tepkisi: Toplantıyı terk ettiler /19 Şubat 2020 23:05

Yunanistan heyetinden NATO'da Türkiye tepkisi: Toplantıyı terk ettiler

NATO toplantısına katılan Yunan heyetinin, Türkiye aleyhine yaptıkları konuşmalarda sözlerinin sürekli kesilmesini sebep göstererek söz konusu toplantıyı terk ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

NATO Parlamenterler Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptıkları konuşmaların toplantı başkanı tarafından sürekli kesildiğini belirterek oturumu terk etti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Brüksel'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti toplantı başkanının sistematik olarak konuşmalarını kestiği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan heyeti, toplantıda Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz sınırı anlaşmasının "uluslararası hukuku ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini" anlatırken toplantı başkanı Attila Mesterhazy'nin sözlerini kestiğini belirterek konuşmaların bitmesinin ardından oturumu terk etti.

Heyet üyeleri daha sonra ortak bir açıklama yaparak toplantı başkanının konuşmalarını "sistematik" bir biçimde kesmesini protesto ettiklerini söyledi.

Heyette iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden Marietta Giannakou, SYRIZA'dan Manousos Voloudakis, Theodora Tzakri ve Marios Katsis ile Değişim Hareketi'nden Andreas Loverdos yer alıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan heyetinden NATO'da Türkiye tepkisi: Toplantıyı... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:07