Yunanistan muhalefetinden mülteci ölümleriyle ilgili soruşturma talebi

Görgü tanıkları 9 göçmenin kasıtlı olarak suya atıldıklarını söylemişti.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre SYRIZA'nın göçmen politikalarından sorumlu yetkilisi Giorgos Psychogios, "Derinlemesine bir soruşturma talep ediyoruz. Yanıt verilmesini talep ediyoruz. Hesap verilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle soruşturma istiyoruz" dedi.



BBC'ye konuşan Psychogios, "İnsan hayatını önemsiyoruz. Can kaybına alışamayız" ifadelerini kullandı.

Psychogios ayrıca partisinin yıllardır, çeşitli uluslararası kuruluşların raporları sonrası, sahil güvenlikle ilgili olarak şeffaf bir tavır takınılması çağrısı yaptıklarını hatırlattı.



SYRIZA yetkilisi hükümeti de partisi için sordukları sorular nedeniyle "Yunan karşıtı", "Erdoğan'ın temsilcileri" ve "provokatörler" gibi ifadeler kullanmakla suçladı.



Bir diğer muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) de BBC'de yayımlanan haberin sahil güvenliğin "olası yasa dışı eylemlere ilişkin olarak makul düzeyde endişeye neden olduğunu" vurguladı.



Partinin milletvekillerinden Athanasios Glavinas, "Yetkililerin yanıtlarını bekliyoruz. İnsan hayatına ve değerlerine saygı tartışılamaz" dedi.



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Marinakis: BBC'nin iddiaları kanıtlanmadı, her şikayet incelenecek



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise BBC'nin iddialarının kanıtlanmadığını söyledi, her şikayetin inceleneceğini ve gerekli derslerin alınacağını vurguladı.



Marinakis gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik her gün çok sayıda insanın hayatını kurtarıyor. Onları hedef almak yanlış" dedi.



"Gerçeklik bu iddiaları uzun yıllar boyunca sürekli çürüttü" diye konuşan Marinakis, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında geçmişte pek çok kez ülkeye iftira atma girişiminin arkasında Yunanlıların olduğunu gördük."



Bir BBC ekibi, daha önce Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan, 12 kişinin bir Yunan sahil güvenlik botuna bindirilirken ve daha sonra bir sandala bırakılırken çekilmiş görüntüleri, eski bir üst düzey Yunan sahil güvenlik görevlisine gösterdi. Eski sahil güvenlik görevlisi sandalyesinden kalktığında mikrofonu hala açıkken bunun "açıkça yasa dışı" ve "uluslararası bir suç" olduğunu söyledi.



Yunan hükümeti uzun süredir insanları zorla geri göndermekle suçlanıyor. Atina yönetimi, uluslararası hukuka göre yasa dışı şekilde, insanları geldikleri Türkiye'ye geri yollamakla itham ediliyor.



Ancak BBC ilk kez Yunan sahil güvenliğinin eylemleri sonucu ölümlerin meydana geldiği iddia edilen vakaların sayısını hesapladı.



Mayıs 2020-Mayıs 2023 döneminde 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan 15 vaka analiz edildi.



İlk kaynaklar öncelikle yerel medya, sivil toplum kuruluşları ve Türk sahil güvenliğiydi.



New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), BBC'nin bulgularını "Yunan yetkililere karşı artan ve inandırıcı iddialara dehşet verici bir katkı" olarak nitelendirdi.



İnsan Hakları İzleme Örgütü, "mağdurlar için adaletin tesis edilmesi ve Yunanistan sınırlarındaki şiddet ve cezasızlık döngüsünün kırılması" için kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Yunan Mülteciler Konseyi de BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenlerin zorla geri gönderilmesinin, "Yunanistan için fiili bir politika" olduğunu belirterek, hükümet ve Avrupa Birliği'nin ortak soruşturma başlatmalarını istedi.