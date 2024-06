Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra oğluyla yurtdışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur C., hakim karşısına çıkacak.



Boston'daki John Joseph Moakley ABD Adalet Sarayı'nda yapılacak duruşmada, anne-oğulun Türkiye'ye iade edilene kadarki süreçte tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verilecek.



NTV'nin haberine göre; ABD Sulh Hakimi Donald Cabell, savcının Tok ve oğlunun kaçma şüphesi bulunduğunu belirtmesi üzerine tutuklama kararı vermişti.



Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Tok'un avukatı Brendan Kelley, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini savunarak, Türk yasalarına göre bir ebeveyn tarafından işlendiğinde suçun cezasız kalabileceğini ve bu durumun ABD-Türkiye anlaşması uyarınca iadeye uygun olmayabileceğini iddia etmişti. Kelley, "Müvekkilim, iade edilmesi bile mümkün olmayan bir şey için gözaltında tutuluyor" demişti.



Duruşmanın, bugün TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.



Eyüpsultan'da, 1 Mart tarihinde yazar Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, bir arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV türü motosiklete çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı.



***



NE OLMUŞTU?



Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.



Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



ÖNCE MISIR'A KAÇTILAR



Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.



Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.



Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.



Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.



ABD'DE TUTUKLANDILAR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de tutuklandığını açıklamıştı.



Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur C., Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" diye yazmıştı.



İade yargılaması sürecini yakından takip edeceklerini belirten Tunç, "Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır" demişti.