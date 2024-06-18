AKP iktidarı döneminde intiharlar katlandı

AKP iktidarı öncesi 2001’de 2 bin 584 olan intihar nedenli ölüm sayısı, her yıl artarak 2023’te 4 bin 61’e yükseldi. Türkiye nüfusu ise 2001’de 65 milyon 603 bin 160 iken, 2023’te 85 milyon 372 bin 377’ye yükseldi. İntihar edenlerin 1072’sinin hastalık nedeniyle, 278’i geçim sıkıntısı kaynaklı intihar ettiği belirtildi.





Diğer nedenlerin, 2001’de toplam intiharlar içindeki oranı yüzde 6 iken 2023’te yüzde 31’e çıktı. 2023’te gerçekleşen 1135 intihar ise “medeni bilinmiyor” şeklinde kaydedildi. Verilere göre 2023’teki intiharların yüzde 59’unun “nedeni belli değil” ya da “açıklanmıyor".





Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; intihar edenlerin yüzde 76’sını erkekler oluşturuyor. Bunların yüzde 40’ı ise 20-34 yaş aralığında. İntiharların yüzde 25’i de ateşli silahla gerçekleşti. Ayrıca intihar nedenlerinden 2001’de 151 olan diğer nedenler, 2023’te 1270’e yükseldi.Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, TÜİK’in nedenlere yönelik hangi hassasiyetle hareket ettiğinin sorulması gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, “Burada şeffaf olmamak, toplumsal duyarlılıkta sorunlara neden olur. Sağlık hizmetlerine erişim, bireysel silahlanma, geçim sıkıntısı gibi sorunlar ve umutsuzluk gibi birçok etkenin intiharlara yol açtığı görülmekte. Özellikle ergenlik dönemi intiharlarının bütünlüklü bir yaklaşımla değerlendirmesi gerekiyor. Ülkenin demokratik ortamından, ekonomik sorunlara tüm belirleyiciler, yurttaşın sağlığına ve yaşamına yönelik tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.