Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan otoyol mağdurlarına 2 bin Euro verdi, Türkiye geçiş ücretiyle geçiştirdi /31 Ocak 2022 17:02

Yunanistan otoyol mağdurlarına 2 bin Euro verdi, Türkiye geçiş ücretiyle geçiştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 24 Ocak’ta etkili olan kar yağışı sırasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza kesti. KMO İşletmesi’nden yapılan açıklamada, otoyolun ‘Kesim-1, Kesim-2 ve Kesim-7’ mevkilerini kapsayan yollarını kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerinin iade edildiği belirtildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yollar 18 saat trafiğe kapalı kalmıştı.

Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, Avrupa yakasında Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Asya yakasında KMO Anadolu Otoyolu İşletme A.Ş. olarak iki görevli şirketten oluşuyor. Şirketlerin yatırımcıları arasında Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, RSY İnşaat ve Pak Yatırım bulunuyor.

YUNANİSTAN 2 BİN EURO VERMİŞTİ

Yunanistan’da da aynı gün yaşanan kar fırtınasında yüzlerce kişi, Attiki Odos tarafından işletilen yolda saatlerce mahsur kalmıştı. Yaşananlar sonrası Attiki Odos yöneticileri mahsur kalanlara kişi başı 2 bin Euro tazminat vermeyi kabul etmişti. Ancak şirketin CEO’sunun istifa etmesine rağmen yolda mahsur kalan birçok sürücü ve yolcu 2 bin Euro’luk tazminatı kabul etmeme kararı almıştı. Savcılık şirkete soruşturma açtı.
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