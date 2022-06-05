Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da bir günde 61 orman yangını çıktı /05 Haziran 2022 15:00

Yunanistan'da bir günde 61 orman yangını çıktı

Yunanistan’da çok sayıda orman yangını meydana geldi. İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı, "İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek" dedi. 6 AB ülkesinin itfaiyesi bu yaz Yunanistan’da konuşlandırılacak.

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DW'deki habere göre, Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde Cumartesi günü 61 orman yangını meydana geldi.

Söz konusu yangınların biri, başkent Atina yakınlarındaki bir sahilde meydana geldi. İtfaiye, yangını kontrol altına almayı başardı. Cumartesi günü Atina'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülürken, aynı zamanda sert rüzgarlar da yaşandı.

İtfaiyenin aktardığı bilgilere göre, Ano Voula banliyösünde yangının yol açtığı duman nedeniyle yüzlerce yurttaş tahliye edildi. Çok sayıda evi hasara uğratan yangında, ilk verilere göre yaralanan olmadı.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 300 itfaiye çalışanı, 65 araç, 2 helikopter ve 2 uçak yer aldı.

Yunanistan yaz yangınlarına hazırlanıyor

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilianides, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek" diye konuştu.

Yunanistan, 2021 yazında da orman yangınlarıyla mücadele etmişti. O dönemde Atina'nın kuzeyindeki ormanların önemli bir kısmının yanı sıra en büyük ikinci Yunan adası olan Euböa (Eğriboz) Adası'ndaki ormanların dörtte biri kül olmuştu. Çok sayıda Avrupa ülkesinin itfaiyeleri, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Yunanistan'a gitmişti.

Ülkede bu yaz patlak vermesi olası orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere, Almanya ve beş diğer Avrupa ülkesinin itfaiyelerinin Yunanistan'da konuşlandırılması planlanıyor. Söz konusu yardım programı, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor.
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