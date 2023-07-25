Yunanistan'da yangınlar: Rodos'un yüzde 10'u yandı

Rodos Başsavcılığı, yangınların nasıl çıktığına ve yetkililerin yangına yeterince hazırlıklı olup olmadığına dair soruşturma başlattı.





Yunanistan'ın gözde tatil adalarından Rodos, yılda 1,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yangınlar nedeniyle hafta sonu boyunca yaklaşık 20 bin kişi evlerinden ve kaldıkları otellerden tahliye edildi. Pazartesi günü 2 binden fazla turistin uçakla ülkelerine döndüğü, tur operatörlerinin de adaya gelişleri iptal ettiği bildirildi. Turizm, Yunanistan'ın GSYİH'sinin yüzde 18'ini oluşturuyor.





Korfu adasında da Pazartesi günü 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.





Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias da ekiplerin 12 gündür ülke çapında 500'ün üstünde yangına karşı mücadele verdiğini söyledi.





Eğriboz Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Eğriboz Adası'ndaki Karistos bölgesinde Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki iki pilotun akıbetine dair açıklama yapılmadı.



Yunanistan'ın Eğriboz adasındaki orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı Canadair, görev sırasında düştü.



Yunanistan kamu yayıncısı ERT'nin aktardığına göre kaza, yangının sürdüğü Eğriboz'un Karistos bölgesinde meydana geldi.



Orman yangın söndürme çalışmalarına katılan uçak düşmeden saniyeler önce manevralar yapması dikkati çekti. Potami köyünün dışına düşen uçağın mürettebatının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.



Polis, itfaiye ve gönüllülerden oluşan ekip düşen uçağın mürettebatına ulaşmaya çalışıyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan'ın Rodos adasında geçen hafta çarşamba günü başlayan yangınlar hala kontrol altına alınamazken Ada'nın geniş kesimleri kül oldu.Devlet televizyonu ERT, 150 kilometrekarelik bir alanın, yani Ada topraklarının yüzde 10'unun yandığının tahmin edildiğini bildirirken çevre kuruluşu WWF, sadece geçen hafta ülke genelinde 35 bin hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı.Rodos'ta 260 itfaiyecinin dokuz yangın söndürme uçağı ve iki helikopter eşliğinde sürdürdüğü mücadele sekizinci gününe yaklaştı. Ada'dan toplam 19 bin kişi tahliye edildi.Rodos'ta süren yangınlarla mücadele edilirken, Ada'nın güneydoğusundaki Vati köyü yakınında öğlen saatlerinde bir yangın daha çıktığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir itfaiye görevlisi, acil yardım çağrısı yaparak, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde yarına kadar Ada'nın güneyi tamamen yanıp kül olacak" dedi.Yunanistan'ın, Girit'in ardından ikinci büyük adası olan, Atina'nın doğusundaki Eğriboz'da da yangınla mücadele sürerken, bir yangın söndürme uçağı düştü. Yangın alanına su bıraktığı esnada burun üstü yamaca çakılarak infilak eden uçaktaki iki pilotun akıbetiyle ilgili henüz bir bilgi yok.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, haftalardır süren aşırı sıcaklar ve art arda çıkan yangınlar nedeniyle devlet mekanizmasının büyük bir sınama ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek önümüzdeki üç günün de zor geçeceğini, ancak Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların düşmesinin beklendiğini kaydetti.Yunanistan'ın orta kesimlerinde sıcaklığın Çarşamba günü 44 dereceye, başkent Atina'da 41 dereceye çıkması bekleniyor.