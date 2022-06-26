Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'la yeni kriz: MİT’ten Yunan vatandaşına casusluk operasyonu /26 Haziran 2022 09:44

Yunanistan'la yeni kriz: MİT’ten Yunan vatandaşına casusluk operasyonu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim karşılıklı adımlar ve açıklamalarla devam ederken bu kez MİT'ten dikkat çeken bir operasyon geldi. MİT Yunanistan adına ‘casusluk’ yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bilgileri, Yunan istihbaratına aktardığı iddia edilen bir Yunan vatandaşının operasyonla yakalandığını duyurdu.
 
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu iddia edilen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara’nın MİT tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı” denildi.

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