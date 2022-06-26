G7 liderleri krizlerin gölgesinde toplanıyor

Dünyanın birçok cephede ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gelişmiş 7 ülke bu hafta sonu Almanya’da bir araya geliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu’nda düzenlenecek G7 zirvesi, yarın başlayacak ve üç gün sürecek.







G7 üyesi ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Almanya’nın devlet veya hükümet başkanlarının Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşeceği zirvede olası protestolara karşı binlerce polis görev yapacak.





Sözcü’de yer alan habere göre geçen yıl düzenlenen G7 zirvesinde ana gündem pandemiyle mücadeleydi, ancak bu sene pandeminin etkisi zayıflasa da gündemde Rusya’nın Ukrayna işgaliyle farklı alanlarda büyüyen çok sayıda kriz var. Ukrayna’daki savaşın yanı sıra Çin’le büyüyen gerilim, artan petrol fiyatları, gıda krizi ve ekonomik durgunluk G7 liderlerinin ele alacağı başlıca gündemler arasında yer alıyor.





EKONOMİDE, ENERJİDE, GIDADA KRİZ BÜYÜYOR

Ayrıca Avrupa’da devam eden göçmen krizi ve İngiltere’nin tartışma yaratan göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı da zirvenin önemli başlıkları arasında. G7 ülkeleri, Ukrayna’yı işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı güçlü bir birliktelik gösterse de savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının fırlaması, Avrupa’da doğalgaz paniği yaşanması, gıda krizinin patlak vermesi ve artan enflasyon Batı’da son dönemde tansiyonun hızla yükselmesine yol açtı.





Birleşmiş Milletler’e göre dünyada önemli bir tahıl üreticisi olan Ukrayna’da süren savaş özellikle Afrika ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi açlığa sürükleyebilir. Gelecek kış öncesinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artış da dünyayı Rusya dışında alternatif enerji kaynakları aramaya yöneltti ve krizin kış aylarında daha da büyümesinden endişe ediliyor.





Savaş, pandemi sonrası dünya ekonomisinde büyüme beklentilerini de sarstı. Birçok ülkede enflasyon ve hayat pahalılığı giderek yükseliyor. Öte yandan “Sıfır Covid” politikasını sürdüren Çin’in pandemiyle mücadele önlemleri, dünya ticaretinde pandeminin etkisinin devam etmesine yol açıyor.