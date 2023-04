Yurtdışında kullanılan oylar ve sandıklar güvende mi?

Buna göre Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok Türk seçmen in bulunduğu Fransa'da, 397 bin 88 kayıtlı seçmen sandığa davet edildi. Bunlardan 153 bini Paris'te Perşembe günü oy kullamaya başlayacak. Seçim süreci 13 gün devam ettikten sonra 9 Mayıs'ta sona erecek.Fransa'da başkent Paris'teki Başkonsolosluk binasının yanısıra, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nantes ve Marsilya kentlerindeki konsolosluk binalarında oy kullanılacak.Ancak hem sandığa ulaşımı kolaylaştırmak hem de seçmen sayısının daha fazla olduğu Lyon, Paris ve Strasbourg’daki yükü azaltmak amacıyla bu yıl üç kente yeni seçim büroları eklendi.AKP, CHP ve Yeşil Sol parti adıyla seçimlere katılan HDP, Fransa'da deprem nedeniyle kesintiye uğrayan seçim kampanyasında kısa ama hızlı bir çalışma yürüttü.AKP'nin Paris seçim bölgesi temsilcisi İbrahim Kılıç, "Tüm Fransa genelinde örgütlüyüz. Uzak bölgelerden seçmeni sandığa getirmek için 70 otobüsümüz hazır. Bu sayıyı 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Minibüslerle gün boyu seçmen taşınacak. Seçimlere katılım maalesef Fransa'da yüzde 50 oranında gerçekleşti. Türkiye'de bu oran çok daha yüksek. Sebebi uzak mekanlardaki insanların gelmekte zorluk çekmesi. Bunu aşmak için bu seferleri düzenleyeceğiz" dedi.Seçime Yeşil Sol adı altında giren HDP de daha fazla sayıda seçmeni sandığa getirebilmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları VOA Türkçe’ye anlattı.HDP adına bundan önceki seçim organizasyonlarını yürüten Yusuf Şahin bu seçimde üç ayaklı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.Şahin, “Birincisi seçmen kayıtlarının denetlenmesi; ikincisi seçmenin ikna edilmesi; üçüncüsü de seçmenin sandıklara taşınması. Deprem nedeniyle biraz geciktik ama seçmen kayıtlarında 50 bine yakın sorgulama ve 11 bin kayıt yapıldı” dedi.Kampanya boyunca bölgelerde bire bir insanlarla görüşüp seçimde oylarını kullanmalarını istediklerini anlatan Yusuf Şahin, "Otobüslerle seçmenimizi sandığa taşıyacağız. Komşular da kendileri organize olacaklar. Yaşlılar, hastalar, durumu uygun olmayanlar, uzakta olanlar evlerinden arabalarla sandığa taşınacak” dedi.Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla çalışmalarını yoğunlaştıran CHP’nin Fransa temsilcisi Uğur Güven bu seçimlerde iddialı olduklarını söyledi.VOA Türkçe’ye konuşan Uğur Güven, “İddiamızın en büyük nedeni, kendi genel başkanımızın ilk kez bu seçimlerde aday olması. Seçmenimiz de heyecanlı. Partililer seçmenleri taşımak için büyük çaba gösterecek. Her fırsatta seçmenle biraraya geldik. Paris'te eskiden hafta içi 8, hafta sonu 10 sandık kurulurdu. Şimdi hafta içi 10, hafta sonu yoğun ilgi nedeniyle 15'e çıkarıldı. Bu seçimlerin sonuçları sürpriz olacak" sözleriyle partisinin çalışmalarını anlattı.Fransa'da oy kullanma işlemi 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 13 gün boyunca devam edecek.Her gün kullanılan oylar bir devlet görevlisi ve 3 siyasi parti görevlisinin yetkisi ve diğer partilere ait "müşahitlerin" gözlemi altında sayılarak konsoloslukta kilitli bir odada tutulacak.Geçtiğimiz seçimlerde ilk üçe giren AKP, CHP ve HDP kendi adlarıyla seçimlere girmediği için, MHP'nin temsilcileri Sandık Kurulu'nda görev alacak.Yeşil Sol Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ya da diğer tüm parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcisi de "müşahit/gözlemci" sıfatıyla seçimleri izleyebilecek.13 gün boyunca oyların saklanacağı odaya girilemeyecek. Peki Fransa'da kullanılacak yüzbinlerce oyun güvenliği nasıl sağlanacak?

VOA Türkçe 'ye konuşan parti yetkilileri bu soruya, "Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Bu seçimlerde de sorun olacağını düşünmüyoruz" ifadeleriyle ortak yanıt verdi.Oylar Ankara’ya teslim edilene kadar herkesin oyların güvenliği için çalışacağını belirten AKP temsilcisi İbrahim Kılıç, "Anahtarlar başkonsolosta ve 3 büyük parti temsilcisinde olacak. Sandık Kurulu'nda 2 memur üye ve 3 partili üye var. Ama bu diğer parti ve derneklerin gelmesine de engel değil. İstedikleri kadar müşahit gönderebilirler. Örneğin HDP Sandık Kurulu dışında olduğu halde Kurul'a dahilmiş gibi her zaman aramızdalar. Bizimle havaalanına kadar geliyorlar, elbette onların da hakkıdır, gelsinler. Ben bu konuda bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum” diyor.HDP olarak bugüne kadar bir sorun yaşamadıklarını belirten Yeşil Sol parti temsilcisi Yusuf Şahin seçimlere bu adla girdikleri için sandıkta görev alamadıklarını, müşahit olarak görev yapacaklarını söyledi.Yusuf Şahin, bir oyun sandığa düşmesinden Ankara'da açılmasına kadar yaşanan süreci VOA Türkçe’ye anlattı.Şahin, "Her akşam sandıklar açılıyor. Zarflar açılmıyor, oy zarflarını sayıyoruz, oylar kapalı bir şekilde torbaya konuluyor. Süreç 9 Mayıs’ta bitince oyların 11 Mayıs'ta Lyon'a gelen uçağa gönderilmesi için akşam otobüs geliyor. Otobüsün her tarafını kontrol ediyoruz. Torbaları göz önünde, otobüs koltuklarına koyuyoruz. Sandıklarda görevli parti yetkilileri otobüsle gidiyor. Biz de arabayla Lyon'a kadar takip ediyoruz. Ardından Lyon'a gelen uçağın içini kontrol ediyoruz. Uçakla Ankara'dan belirlenen parti temsilcileri de geliyor. Ankara'dan gelen kendi parti temsilcilerimize oyları teslim ediyoruz.” diye konuştu.Daha sonra oyların Ankara'da ATO'nun saklama odasına götürüldüğünü belirten Şahin, oradaki saklama odasının da kilitlerle korunduğunu hatırlattı ve parti temsilcilerinin saklama odasının önünden seçim sabahına kadar ayrılmadıklarını söyledi.Yusuf Şahin, “14 Mayıs sabahı, buradan giden oylar bölgelere göre pay ediliyor ve doğal olarak yurt dışından giden ekip ya da oradaki sandık müşahitleri teslim alıyor ve akşam saat 17.00'de de sayıma başlıyorlar." sözleriyle sürecin son aşamasını anlattı.CHP Fransa Temsilcisi Uğur Güven de sandık güvenliğinin kendileri için çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi.