Yusuf Kerim’in annesi tahliye oldu

Baba Süleyman Sayın, ”Az önce bakırköy cezaevinden arandım eşiniz tahliye oldu gelip alabilirsiniz denildi. Ben şimdi oraya geçiyorum. Bütün duyarlı kamoyuna bizi yanlız bırakmadığı için teşekkür ederim. Özellikle sayın vekilimiz @gergerliogluof sonsuz teşekkür ederim.” mesajını paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Doktorların yüzde 20 yaşama şansı tanıdığı 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası olan 6 yaşındaki Yusuf Kerim, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Kanser hastası çocuk tedavisi boyunca sürekli annesini sayıklamış, kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine anne Gülten Sayın özel izinle oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.





Yusuf Kerim’leri annelerine kavuşturacak yasa teklifi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından verilmiş, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7. Yargı Paketi’nin Erdoğan’ın imzalamasının ardından yasa 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.





Yusuf Kerim’in annesinin tahliyesini engelleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e tepki: ‘Ne kadar zalimsin’





Çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkânı sağlayan yasa iki hafta önce yürürlüğe girmesine rağmen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ün anne Gülten Sayın’ın tahliyesini geciktirmek için 8. kemoterapiye başlayan Yusuf Kerim için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istediği ortaya çıktı.





Daha önce de defalarca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e anne Gülten Sayın’ın tahliyesi için çağrıda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘‘8 kür kemoterapi almış Yusuf Kerim Sayın’ın daha hangi hastalığını ispat etmeye çalışıyorsun Sn. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı?’’ diye sordu.









”ÇAPA’NIN RAPORU VARKEN ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR İSTEMENİN ANLAMI NEDİR?”

Hasta mahpusların heyet raporu tahliye edilirken doktorların yüzde 20 yaşama şansı tanıdığı kanser hastası Yusuf Kerim için Adli Tıp Kurumu’ndan neden rapor istendiğini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e soran Gergerlioğlu, ‘‘Mahpuslar bile hastane heyetinin raporu ile serbest bırakılırken masum bir çocuk için @ADLITIPKURUMU‘ndan rapor istemenin anlamı nedir. @adalet_bakanlik ? Ben hekimim Çapa Tıp Fakültesi’ndeki doktorlar daha nitelikli akademisyenler!’’ ifadelerini kullandı.







