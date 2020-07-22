Samanyolu Haber /Gündem / 'Yüzde 74 hayır' çıkan 'Erdoğan'a güven anketi'ne kızdı /22 Temmuz 2020 13:32

'Yüzde 74 hayır' çıkan 'Erdoğan'a güven anketi'ne kızdı

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, sosyal medyada ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz’ şeklindeki sorulu ve %74 hayır oranıyla önde giden ankete tepki gösterdi.

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The Spectator Index adlı hesabın Twitter’da yaptığı söz konusu ankete şu ana kadar yaklaşık 600 bin kişi katıldı. Ankete katılanların %74'ü ‘hayır’ cevabını verdi.

Anketle ilgili İngilizce yorum yapan AKP'li Yasin Aktay “İyi insanlar Erdoğan’a güveniyor. Erdoğan’a olan güvenleri tam. Ona güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz. Biz de bu anket sorusunun niyetine güvenmiyoruz.” diye yazdı.

Twitter’da 1,7 milyon takipçisi olan ‘The Spectator Index’ adlı hesap büyük katılımın olduğu global anketler düzenliyor. 
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