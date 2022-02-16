Samanyolu Haber /Dünya / Zaharova: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimi planlayayım /16 Şubat 2022 19:29

Zaharova: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimi planlayayım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı medyasını hedef alarak, "Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimi planlayayım" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı medyasını hedef alarak, "Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimi planlayayım" dedi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz ve Amerikan basınını topa tuttu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği güne kadar yazan Batı medyasını eleştiren Zaharova, "Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimi planlayayım" dedi.

Zaharova paylaşımda şu sözleri söyledi:

"Bloomberg, New York Times ve The Sun gibi İngiliz ve Amerikan dezenformasyon yayıcısı medyadan bir ricam var: Lütfen gerçekleştireceğimiz işgallerin listesini bir sene önceden yayınlayın, zira tatil zamanlarımı buna göre planlamak istiyorum."

BATI MEDYASININ İDDİALARINI HEDEF ALDI

Sputnik'in haberine göre, Zaharova'nın çağrısı; Bloomberg, New York Times ve The Sun gazetesinde, Rusya ordusunun Ukrayna’ya gireceği güne ilişkin ‘istihbarat değerlendirmelerinin’ yayınlandığı haberleri izledi.

Söz konusu haberlerde kimi kaynaklar Rusya’nın Ukrayna’yı 15 Şubat’ta, kimisi de 16 Şubat’ta, yani bugün işgal edeceğini iddia ediyordu.
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