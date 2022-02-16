Samanyolu Haber /Gündem / Samuray kılıçlı saldırgan Can Göktuğ Boz’un akli dengesi yerinde çıktı /16 Şubat 2022 19:20

Samuray kılıçlı saldırgan Can Göktuğ Boz’un akli dengesi yerinde çıktı

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i, kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla katlettiği gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

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 Başak Cengiz’i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla katlettiği gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Raporda, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.

Tutuklu sanık Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022’de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi.

Raporda, Boz’un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla tehdit”ten 2 yıldan 5 yıla, “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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