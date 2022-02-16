Silivri’deki siyasi tutukluların telefon hakkına kısıtlama getirildi

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü konuşabilmesi için getirdiği sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyor. Bu iyileştirme bile çifte standartla yapılıyor. Siyasi tutuklular bu haktan mahrum bırakılıyor.







SİLİVRİ’DEÇİFTE HUKUKSUZLUK

Bold'un haberine göre adı birçok hak ihlaliyle gündeme gelen Silivri Cezaevi’ndeki siyasi tutuklular ise çifte hukuksuzlukla karşı karşıya. Görüntülü konuşma hakkından yararlanamadıkları gibi, telefonla görüşme hakları iki haftada bire düşürüldü.





Haberi, koğuşları dolaşan gardiyanlar duyururken; tutuklu yakınları bu çifte standarttan haftalık telefon görüşmesinde haberdar oldu.





AMAÇLARI NE?

Bir tutuklu yakını, uğradığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:





”Herkese görüntülü konuşma hakkı tanınırken, evlatlarımızın telefon hakkını bile kısıtlamaları kötü niyet çağrıştırıyor. Harbiyeli evladımız, haftada bir gün verdiğimiz moralle teselli oluyordu. Bize bu haberi verirken moral olarak çökmüştü.”





Tutuklu yakını, ”Onlara, cezaları onanmış gibi muamele ederek morallerini daha da bozmayı mı amaçlıyorlar? Bu bir zulüm değil mi?” sorusunu yöneltti.





İTİRAZLAR YAPILACAK

Bu ayrımcı tutumdan avukatı haberdar ettiklerini anlatan tutuklu yakını, uygulamayı hukuksuz bulan avukatın gerekli itirazı yapacağını dile getirdi. Tutuklu yakını, ”Avukatımız da şaşırdı. ‘Nerede kaldı masumiyet karinesi?’ diye o da sordu.” şeklinde konuştu.





İmkansızlık ve uzak mesafe nedeniyle, haftalık telefon görüşmesinin her iki taraf için en önemli ihtiyaç olduğunu söyleyen tutuklu yakını, Silivri’deki keyfi tutumun bir an önce sona erdirilmesini talep etti.





Türkiye’de hak ihlalleri son 6 yılda ciddi artış gösterdi. En ağır ihlaller, gerek teknik yetersizlik, gerekse keyfi tutumlar nedeniyle cezaevlerinde yaşanıyor.