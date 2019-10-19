Zamlar ve kriz vatandaşı vurdu: 14 milyon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin gazı kesildi

5. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi’nde konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Elektrik enerjisi sektörünü darboğaza sürüklemiştir. Son iki yılda 14 milyon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazı borçlarından dolayı kesilmiştir” dedi.





Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi Gebze Teknik Üniversitesi’nin Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, 18 ilin oda başkanları, enerjinin paydaşları, fabrika yöneticileri, öğrenciler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.





“YÜZDE 75 DIŞA BAĞIMLIYIZ”

Kongrede ilk sözü alan MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, vatandaşların elektrik ve doğalgazda, yüksek yeni birim fiyatlarını kullanmakta zorlandığını belirterek, “Bu durum, alternatif yakıtların devreye girmesini ve hava kirliği ile halk sağlığını da tehdit edecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarımıza daha fazla odaklanmamız ve yerli üretim kaynakların kullanılması artık kaçınılmazdır” dedi.





Kürekçi’nin ardından konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Fosil kaynaklı ve ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, enerjideki dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Türkiye’nin birincil enerji arzında ithalatın payı yüzde 75 (43 milyar dolar); yerli üretimin talebi karşılama oranı ise yüzde 25 civarındadır. Elektrik üretiminde kamu ve özel sektör payları 2002-2018 döneminde oldukça değişmiş; kamunun payı yüzde 59,8’den yüzde 15’e gerilemiş; özel sektörün payı ise yüzde 40’tan 84,8’e yükselmiştir. Finansal boyutta ise 2017 sonunda 637 milyon TL olan enerji sektörünün takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL’ye yükselmiş; artış oranı yüzde 892 olmuştur” diye konuştu.





“19 MİLYON KESİK YAŞANDI”

Yener, “Krizden dolayı elektrik enerjisine talep beklenenden düşük düzeydedir. Bu vb. nedenler, elektrik enerjisi sektörünü darboğaza sürüklemiştir. Halkımız da başka bir darboğaz içindedir. Öyle ki genel yoksulluğa paralel olarak enerji yoksulluğu ve yoksunluğu diyebileceğimiz bir sorun da oluşmuştur. Yalnızca aylık elektrik, doğal gaz, su ödemelerinin asgari ücret içindeki payı dörtte bir oranına yaklaşmıştır. Son iki yılda 14 milyon kişinin elektriği, 5 milyon kişinin doğal gazı borçlarından dolayı kesilmiştir” dedi.