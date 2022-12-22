Zarrab’ın İstanbul'da el konulan 12 dairesinin akıbeti belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 tarihli “casusluk” soruşturmasında Reza Zarrab’ın Türkiye’de bulunan mallarına el konulmasını karara bağlamıştı. Zarrab’ın Esenyurt’ta el konulan 12 dairesinin kiraya verildiği ortaya çıktı.







2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Reza Zarrab hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devletler lehine ‘siyasal casusluk’ maksadıyla temin etmek” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 668 sayılı KHK gereğince malvarlığına el konulmasına karar vermişti. Zarrab’ın İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitedeki 12 dairesinin kiraya verildiği iddia edildi. Dairelerin Zarrap yakalanmadan önce arandığı da belirtildi.





Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, İstanbul Esenyurt’ta bir sitede Reza Zarrab’a ait olduğu bilinen 12 dairesinin kiraya verildiğini iddia etti. Söz konusu dairelere Türkiye Halk Bankası Eylül 2013’te dairelere ipotek koydurmuştu. 2017 yılında da Reza Zarrab hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “casusluk” suçundan soruşturma başlatmış ve Zarrab ile kızı Alara’nın da aralarında bulunduğu 22 yakınının “tüm varlığı ile banka ve şirketlerdeki haklarına, alacaklarına ve hisselerine el konulmasına” karar vermişti. Şuan Amerika’da bulunan Reza Zarrab’ın el konulan dairelerinin kiralanması dikkat çekti.





Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Arda Acaröz’ün evleri kiraya veren emlakçı ile görüşmesinin ses kaydı verildi. Ses kaydında emlakçı da dairelerin Zarrab’a ait olduğunu doğruladı. Emlakçı dairelerin bir tanesinin 9 bin 500 TL’ye kiralandığını belirtti.