Samanyolu Haber /Gündem / Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalife ülkeden çıkış izni yok /21 Ağustos 2020 13:58

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalife ülkeden çıkış izni yok

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin tedavi görmesi için ülke dışına çıkmasına izin verilmediği belirtildi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve şu anda komada olan Navalni'nin basın sözcüsü Kira Yarmiş, "Taşıma yasağı, Navalni'nin canına kasttır" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin basın sözcüsü Kira Yarmiş, Navalni’nin tedavi için ülke dışına çıkarılmasına izin verilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra Reuters ajansı, Sibirya’da bir hastanede komada olan Novalni’yi tedavi görmesi için Almanya’ya götürecek uçağın Omsk kentine iniş yaptığı aktardı. Hastanede yapılan toksikoloji testlerinde ise zehirlenme izine rastlanmadığı belirtildi.


Yarmiş, şu anda komada olan Navalni’nin Almanya’ya nakledilmesinin planlandığını ancak doktorların buna izin vermediğini dile getirdi. “Taşıma yasağı, Navalni’nin canına kasttır” diyen Yarmiş, uçağın gelmesinden bir saat önce doktorların Navalni’nin ‘taşınamayacak kadar hasta’ olduğunu söyleyerek gitmesine izin vermedikleri belirtildi.

‘TEST SONUÇLARINI GÖSTERMİYORLAR’

The Guardian’in haberinde, Navalni’nin durumunun ‘kritik’ olduğu aktarılırken, hastanenin başhekiminin kendisini ofisine kilitlediğini ve soruları yanıtlamadığı belirtildi. Yarmiş, doktorların toksikoloji testlerinin sonuçlarını göstermeyi reddettiğini dile getirdi.

‘HASTANEYE GÜVENMİYORUZ’

Navalni’nin ailesi, doktorların Navalni’nin taşınmasına izin verdiğini ancak uçak gelmeden kısa süre önce hastanenin karar değiştirdiğini ifade etti. Navalni’nin eşi Yulia, “Durum iyi değil ve hastaneye güvenemiyoruz. Güvendiğimiz doktorlarla bağımsız bir hastanede tedavi edebilmemiz için onu bırakmalarını talep ediyoruz” dedi.

‘ZEHİRLENME İZİNE RASTLANMADI’

Reuters ajansı, Sibirya’da bir hastanede komada olan Novalni’yi tedavi görmesi için Almanya’ya götürecek uçağın Omsk kentine iniş yaptığın aktardı. Hastanenin başhekimi, toksikoloji testlerinde zehirlenme izine rastlanmadığını belirtirken, tam teşhisin konulduğunu aktarıldı ancak konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalife... Sonraki Haber >>

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:10:48