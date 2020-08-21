Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalife ülkeden çıkış izni yok

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin basın sözcüsü Kira Yarmiş, Navalni’nin tedavi için ülke dışına çıkarılmasına izin verilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra Reuters ajansı, Sibirya’da bir hastanede komada olan Novalni’yi tedavi görmesi için Almanya’ya götürecek uçağın Omsk kentine iniş yaptığı aktardı. Hastanede yapılan toksikoloji testlerinde ise zehirlenme izine rastlanmadığı belirtildi.









Yarmiş, şu anda komada olan Navalni’nin Almanya’ya nakledilmesinin planlandığını ancak doktorların buna izin vermediğini dile getirdi. “Taşıma yasağı, Navalni’nin canına kasttır” diyen Yarmiş, uçağın gelmesinden bir saat önce doktorların Navalni’nin ‘taşınamayacak kadar hasta’ olduğunu söyleyerek gitmesine izin vermedikleri belirtildi.





‘TEST SONUÇLARINI GÖSTERMİYORLAR’





The Guardian’in haberinde, Navalni’nin durumunun ‘kritik’ olduğu aktarılırken, hastanenin başhekiminin kendisini ofisine kilitlediğini ve soruları yanıtlamadığı belirtildi. Yarmiş, doktorların toksikoloji testlerinin sonuçlarını göstermeyi reddettiğini dile getirdi.





‘HASTANEYE GÜVENMİYORUZ’





Navalni’nin ailesi, doktorların Navalni’nin taşınmasına izin verdiğini ancak uçak gelmeden kısa süre önce hastanenin karar değiştirdiğini ifade etti. Navalni’nin eşi Yulia, “Durum iyi değil ve hastaneye güvenemiyoruz. Güvendiğimiz doktorlarla bağımsız bir hastanede tedavi edebilmemiz için onu bırakmalarını talep ediyoruz” dedi.





‘ZEHİRLENME İZİNE RASTLANMADI’





Reuters ajansı, Sibirya’da bir hastanede komada olan Novalni’yi tedavi görmesi için Almanya’ya götürecek uçağın Omsk kentine iniş yaptığın aktardı. Hastanenin başhekimi, toksikoloji testlerinde zehirlenme izine rastlanmadığını belirtirken, tam teşhisin konulduğunu aktarıldı ancak konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.