Zelenski iki güvenlik yetkilisini görevden aldı

Zelenski’nin görevden aldığını açıkladığı isimler iç güvenlik biriminin başında bulunan bir yetkili ve Herson bölgesi güvenlik biriminin başındaki yetkili.



Ukrayna lideri “Vatan hainleriyle uğraşacak zamanım yok ancak yavaş yavaş cezalandırılacaklar” dedi. Görevden aldığı iki kişinin Ukrayna’yı savunma yeminine ihanet ettiklerini söyledi; ancak başka ayrıntı vermedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı, ülkenin güneyinde ve Dobnas bölgesinde durumun son derece zor olduğunu vurguladı ve Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol kenti yakınlarında askeri varlığını artırdığını yineledi.



Zelenski Ukrayna güçlerinin Ruslar’ı Kiev ve Çernihiv kentinden püskürttüğünü belirtti. Moskova daha önce bu kentlerin saldırıların odak noktası olmayacağını; Ukrayna’nın güney doğusundaki ayrılıkçı Donbas ve Luhansk bölgelerine odaklanacağını açıklamıştı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, “Önümüzde savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi almak için çok zor bir süreçten geçmek zorundayız” dedi.



“Rusya Gürcistan’daki askeri unsurlarını yeniden konumlandırıyor”



İngiltere askeri istihbaratıysa Rusya’nın Gürcistan’daki askeri unsurlarını Ukrayna işgaline destek vermek amacıyla yeniden konumlandırdığını belirtti.



İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 1200-2000 Rus askerinin üç farklı tabur taktik grupları oluşturacak şekilde yeniden organize olduğunu belirtti.