Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski iki güvenlik yetkilisini görevden aldı /01 Nisan 2022 06:43

Zelenski iki güvenlik yetkilisini görevden aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ulusal güvenlik servisinin iki üst düzey üyesini “vatan haini” oldukları gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Zelenski’nin görevden aldığını açıkladığı isimler iç güvenlik biriminin başında bulunan bir yetkili ve Herson bölgesi güvenlik biriminin başındaki yetkili.

Ukrayna lideri “Vatan hainleriyle uğraşacak zamanım yok ancak yavaş yavaş cezalandırılacaklar” dedi. Görevden aldığı iki kişinin Ukrayna’yı savunma yeminine ihanet ettiklerini söyledi; ancak başka ayrıntı vermedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, ülkenin güneyinde ve Dobnas bölgesinde durumun son derece zor olduğunu vurguladı ve Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol kenti yakınlarında askeri varlığını artırdığını yineledi.

Zelenski Ukrayna güçlerinin Ruslar’ı Kiev ve Çernihiv kentinden püskürttüğünü belirtti. Moskova daha önce bu kentlerin saldırıların odak noktası olmayacağını; Ukrayna’nın güney doğusundaki ayrılıkçı Donbas ve Luhansk bölgelerine odaklanacağını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, “Önümüzde savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi almak için çok zor bir süreçten geçmek zorundayız” dedi.

“Rusya Gürcistan’daki askeri unsurlarını yeniden konumlandırıyor”

İngiltere askeri istihbaratıysa Rusya’nın Gürcistan’daki askeri unsurlarını Ukrayna işgaline destek vermek amacıyla yeniden konumlandırdığını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 1200-2000 Rus askerinin üç farklı tabur taktik grupları oluşturacak şekilde yeniden organize olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenski iki güvenlik yetkilisini görevden aldı Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:24:57