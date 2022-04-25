Zelenski'den 'zafer' açıklaması

Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Bu arada BM Genel Sekreteri yeni haftanın ilk gününde Moskova ve Kiev’den önce Ankara’ya uğrayacak



Zelenski, ülkesindeki çocuklara mutluluğun geri gelmesi ve annelerin üzüntüsünün azalması için dua ettiğini kaydetti.



Zelenski konuşmasını başkent Kiev’de 1000 yıllık St. Sophia Katedrali’nden yaptı.



“Karanlık günlerin üstesinden geliyoruz” diyen Zelenski, “birçoğumuz güzel kıyafetler içinde değiliz ama aydınlık bir düşünce için savaşıyoruz” dedi.



Bu arada 24 Şubat’ta başlayan Rus işgali ikinci ayında.



Ukraynalı yetkililer Rus güçlerin ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol’daki Avozstal çelik fabrikasında bulunan Ukrayna askerini bombaladığını belirtiyor.



Fabrikanın sığınaklarında çok sayıda askerle sivilin bulunduğu belirtiliyor.



Rus güçler 1000 Ukraynalı siville 2000 Ukrayna askerinin olduğunun tahmin edildiği çelik fabrikasına hava saldırıları düzenliyor.



Rus ordusu akşam saatlerinde 423 hedefi vurduğunu belirtti. Çatışmaların çoğu ülkenin doğusunda gerçekleşiyor.



Erdoğan-Zelenski telefonda görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Zelenski’nin telefon görüşmesinde de Mariupol önemli bir yer tuttu.



Erdoğan, sivillerle yaralıların Mariupol’dan tahliyelerinin garanti altına alınması gerektiğini belirtti.



Erdoğan Zelenski’ye Türkiye’nin Rusya’yla Ukrayna arasındaki müzakere sürecinde tümüyle destek vermeye hazır olduğunu da kaydetti.



Erdoğan’ın görüşmede ayrıca prensip olarak Türkiye’nin garantörlük konusuna olumlu yaklaştığını da aktardı.



Ukrayna müzakerelerde çeşitli ülkelerden güvenlik garantileri istediğini daha önce açıklamıştı.



Guterres'in Ankara ziyareti



Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Moskova ve Kiev’de temaslarda bulunmadan önce yeni haftanın ilk gününde Ankara’ya uğrayacağı belirtildi.



Guterres Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek.



Guterres Salı günü Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşecek.



BM Genel Sekreteri Guterres’in Perşembe günü de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle görüşmesi bekleniyor.