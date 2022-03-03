Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi /03 Mart 2022 12:19

Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna pes etmeyecek”
Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu.

Ukraynalılar için bunun “Vatanseverlik Savaşı” olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

“Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak.”
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