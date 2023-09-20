Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Şeytan'a güvenilmez

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana New York'ta ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti.



Zelenskiy konuşmasında nükleer silahlara sahip Rusya'nın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde Moskova'nın "dünyayı son savaşa iteceğini" söyledi.



Rusya'nın "nükleer silah sahibi olma hakkı bulunmaması" gerektiğini belirten Zelenskiy, "Silahlanma sınırlandırılmalı, savaş suçları cezalandırılmalı; sınır dışı edilen insanlar evlerine, işgalci de kendi topraklarına dönmeli" dedi.



Zelenskiy, Rusya'nın, gıdadan enerjiye, her şeyi silah olarak kullandığını belirtti.



Ukrayna lideri, Moskova'yı ayrıca, Ukraynalı çocukları kaçırarak "soykırım yapmakla" suçladı.



Uluslarararası Ceza Mahkemesi, Mart ayında, Ukraynalı çocukları yasa dışı olarak ülkelerinden çıkardığı şüphesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.



Rusya, Ukrayna'nun suçlamalarını reddediyor. Birçok uluslararası uzman ve kuruluş ise Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine dair kanıtlarını arttığını söylüyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy daha önce Rusya'yla savaşın "şaibeli anlaşmalarla" ve adil olmayan koşullarda bitirilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ı da BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında alkışlamıştı.



Biden konuşmasında, "Rusya, dünyanın bıkacağına ve Ukrayna'ya gaddarca davranmasına izin vereceğine inanıyor. Ukrayna'nın bölünmesine izin verirsek, herhangi bir ülkenin bağımsızlığı güvende olur mu?" demişti.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD'yi, Ukrayna'da savaşı tırmandırmakla suçlamıştı.