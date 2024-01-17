Zelenskiy, Rusya’nın bankalarda dondurulan paralarını istedi

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Ukrayna Devlet Başkanı, burada BBC’ye yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşın faturasını Batılı vergi mükellefleri ödememesi gerektiğini belirterek, “Bankalarda dondurulmuş 300 milyar dolarlık Rus varlığı var. Ukrayna'yı yok ettiler… Eğer Rusya'ya ait 300 milyar dolarlık varlık varsa, bunları Rus füzeleri tarafından yok edilen yerleri yeniden inşa etmek için doğrudan kullanmalıyız… neden sizin toplumunuz nasıl yardım edeceğini düşünmek zorunda olsun… Dünyanın 300 milyar doları varsa, neden bu kaynak kullanılmasın?” dedi.





Ukrayna’ya yardım için seferber olan bazı ülkeler, Rusya’nın 360 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkları ve şu andaki yüksek faiz oranları göz önüne alındığında Kiev’in inşası için milyarlarca dolar toplanabileceği görüşünde.





Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın dünya bankalarında dondurulan paralarının ülkesinin yeniden inşası için Kiev’e gönderilmesini istedi.G7 ülkeleri, varlıkların 2020 yılında dondurulmasından bu yana elde edilen değer artışının ve faizin Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılmasını planlıyor.Zelenskiy ise son yaptığı açıklamada, Rusya’nın dondurulan bütün varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması çağrısında bulunarak, “Eğer dünya bankalarında 300 milyar dolar varsa biz neden bunu kullanmayalım?” sorusunu yöneltti.BBC, Avrupa'daki merkez bankalarının bu tür bir eylemde bulunarak “güvenli liman statülerini” zayıflatma konusunda endişeler taşıdığı görüşünü dile getirdi.Avrupa’daki merkez bankaları, bunun ileride emsal teşkil etmesinden, diğer ülkelerin varlıklarını Avrupa’ya taşıma konusunda isteksiz davranmasından ve bu örneğin küresel finansal istikrara zarar vermesinden endişe ediyor.Özellikle Belçika, Avrupa rezervlerine yönelik takas sistemindeki rolü nedeniyle dondurulmuş varlıkların büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.İngiliz Standard Chartered Bankası Genel Müdürü Bill Winters, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirdiği karlara el konmasına küresel finans camiasının tepkisinin, merkez bankalarının ve para birimlerini "silahlandırılacağı" korkusu nedeniyle "karışık" olacağı görüşünü dile getirdi.Konuyla ilgili endişelerini ve çekincelerini dile getiren Bill Winters, “Çoğumuz, insani düzeyde bunun doğru olduğu konusunda hemfikir olabilir ve yine doğru şeyi yapmanın buna değer olduğunu söyleyebilir. Ancak merkez bankası yöneticilerinin de bu konuda endişelenmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede ABD doları o kadar merkezi bir rol oynuyor ki, onu nasıl etkili bir silah şeklinde kullanacağımız konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaptırımların uygulanmasıyla zaten silah gibi kullanılır hale geldi. Bu uygulama bu etkinin daha da artmasına yol açabilir,” dedi.