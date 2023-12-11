Zelenskiy Washington yönetimini ikna için ABD’ye gitti

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA













Önce Arjantin’e giden ve başkan seçilen Javier Miley'nin göreve başlama törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Buenos Aires’ten Washington’a geçti.





ABD Başkanı Biden ile görüşecek olan Zelenskiy ayrıca, askeri yardımı bloke eden ABD Temsilciler Meclisi başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ile de görüşmesi bekleniyor.





Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi, Zelenskiy'nin ABD'deki toplantılar sırasında "Ukrayna'yı destekleyerek ABD, Avrupa ve dünyanın birliğini sağlamanın" yanı sıra "kurallara dayalı uluslararası düzeni ve egemenliğe saygıyı güçlendirmeye" odaklanacağını bildirdi.





Biden yönetiminin önümüzdeki yıl için Ukrayna’ya vermeyi planladığı 61 milyar dolarlık devasa yardım, Kongre tarafından bloke edildi ve silah yardımı için ayrılan paranın "bitmek üzere" olduğunu açıkladı. ABD kamuoyu ikiye bölündü Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalı seçmenlerin yaklaşık yüzde 48'i ABD'nin Ukrayna'ya askeri ve mali yardım için "çok fazla" harcama yaptığına inanıyor.





Financial Times’ın (FT) haberine göre, yardımların aşırı olduğunu düşünenlerin yüzde 65'i Cumhuriyetçi Parti'nin destekçisi, yüzde 52'si tarafsız bir tutum beyan ediyor ve yalnızca yüzde 32'si kendilerini Demokrat olarak görüyor.





Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz, ülkesinin yetkililerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi barış görüşmesi yapmaya ikna etmeleri çağrısında bulundu.