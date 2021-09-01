Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy'nin danışmanı: Rus 'markasını' Rusya'ya kaptırmamak için Ukrayna'nın adını değiştirelim /01 Eylül 2021 17:33

Zelenskiy'nin danışmanı: Rus 'markasını' Rusya'ya kaptırmamak için Ukrayna'nın adını değiştirelim

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, Ukrayna'nın 'Rus markasını' Moskova'dan uzaklaştırmak için ülkelerinin adını 'Rus-Ukrayna' olarak değiştirmesini önerdi.

SHABER3.COM

Başkan Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Rus medeniyetinin mirasının Moskova'ya değil Kiev'e ait olduğunu ve Ukrayna'nın bu nedenle adını 'Rus-Ukrayna' olarak değiştirmesi ve Rus 'markasını' geri alması gerektiğini söyledi.

'Yeni isim için çabalıyoruz'
Donbass'taki temas grubuna Kiev delegasyonunun sözcüsü olarak çalışan Aleksey Arestoviç, bir YouTube kanalında verdiği demeçte, Ukraynalıların aslında gerçek Ruslar olduğunu ifade ederek "'Ruslar' markasını onlardan almamız gerekiyor. Savaşımızın [Donbass'daki savaş] doğru bir şekilde 'Rus-Rus' Savaşı olarak adlandırılmasını sağlayabiliriz" dedi ve ekledi:

"Rus" ifadesinin kökeni, Rusya, Ukrayna ve Belarus'un modern devletlerinin atası olarak kabul edilen eski bir Doğu Slav Monarşisi olan Kiev Rus hanedanlığından geliyor. Hanedanlığın başkenti, 13. yüzyılda dağılana kadar Kiev'di.

Temmuz ayı ortalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların ve Ukraynalıların "tek halk" olduğunu iddia eden bir makale yazdı. Putin, "Ukrayna'nın gerçek egemenliğinin ancak Rusya ile ortaklaşa mümkün olduğuna eminim. Birlikte her zaman daha güçlü ve daha başarılı olduk ve olacağız. Çünkü biz tek bir halkız." ifadelerini kullanmıştı.

Buna cevaben Zelenskiy, Putin'e Moskova gibi "uzak akrabalarının" Kiev Rus tarihini üzerinde hak iddia etmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Kiev Rus tarihimizin anasıdır. Ukrayna'nın 24 bölgesi ve Kırım yarımadası onun çocuklarıdır. Onlar da onun mirasçılarıdır" dedi ve "Kuzenlerinin ve çok uzak akrabalarının onun mirasına tecavüz etmesine ve binlerce yıl önce tarihe karıştıklarını kanıtlamaya çalışmasına gerek yok” diye ekledi.

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, 2014 Darbesi'nden sonra kötüleşti ve sonunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleriyle bir savaşa yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy'nin danışmanı: Rus 'markasını' Rusya'ya kaptırmamak... Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:17