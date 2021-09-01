Zelenskiy'nin danışmanı: Rus 'markasını' Rusya'ya kaptırmamak için Ukrayna'nın adını değiştirelim

Başkan Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Rus medeniyetinin mirasının Moskova'ya değil Kiev'e ait olduğunu ve Ukrayna'nın bu nedenle adını 'Rus-Ukrayna' olarak değiştirmesi ve Rus 'markasını' geri alması gerektiğini söyledi.





'Yeni isim için çabalıyoruz'

Donbass'taki temas grubuna Kiev delegasyonunun sözcüsü olarak çalışan Aleksey Arestoviç, bir YouTube kanalında verdiği demeçte, Ukraynalıların aslında gerçek Ruslar olduğunu ifade ederek "'Ruslar' markasını onlardan almamız gerekiyor. Savaşımızın [Donbass'daki savaş] doğru bir şekilde 'Rus-Rus' Savaşı olarak adlandırılmasını sağlayabiliriz" dedi ve ekledi:



