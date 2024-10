Zelensky: Toprak kaybı karşılığında NATO üyeliği tercih edilemez

Samanyoluhaber.com - Moskova





The Financial Times ile yaptığı röportajda, bu senaryolardan sadece birini dillendiren Zelensky, her halükarda Ukrayna’ya verilen desteğin devam etmesinin gerektiğini ve müttefiklerin “bazı risklerden korktuğunu” da belirtti.





Ayrıca, seçim sonuçlarına bağlı olarak daha olumlu ya da daha az olumlu iki olasılığın daha olduğunu ima etti, ancak bu senaryoların detaylarına girmedi. Bu belirsizliğin Ukrayna halkı için çok hassas olduğunu vurguladı.





Zelensky, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki taleplerini yineleyerek, ülkesinin bu daveti alması gerektiğini, aksi takdirde diplomatik çabaların yeterince güçlü olamayacağını söyledi.





Aynı zamanda, Ukrayna’nın topraklarını bırakması karşılığında bir NATO üyeliği teklifine açık olmadığını belirtti. Batılı yetkililerin bu tür bir teklifi kendisine doğrudan sunmaya çekindiklerini söyledi ve “Bizimle açıkça konuşun” diyerek bu konuda daha açık bir iletişim çağrısında bulundu.





Zelensky, farklı ülkelerin barış planlarına açık olduğunu da belirtti ancak bu planların Ukrayna’nın çabalarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Özellikle Brezilya ve Çin‘in barış planlarına atıfta bulundu. Ancak, Zelensky “bizi bölmeyin” diyerek, Ukrayna’nın egemenlik haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.





Trump’ın Kazanması Halinde Minsk-3 Gündemde





Bu arada The Financial Times haberinde, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Ukrayna’daki çatışmayı Minsk anlaşmalarını yeniden ele alarak çözmeyi planlıyor denildi.





Trump’ın danışmanlarına dayandırılan haberde, Trump’ın Minsk-3 olarak adlandırılan yeni bir anlaşma mekanizması geliştireceği belirtiliyor.

Bu yeni planda, anlaşmaya uyumun NATO veya BM güçleri yerine Avrupa ülkelerinden gelen birlikler tarafından denetleneceği öngörülüyor.

Böylece Trump, ABD’nin bölgeye yaptığı yatırım yükünü hafifleterek sorumluluğu büyük ölçüde Avrupa’ya devretmeyi amaçlıyor.





Avrupa’ya Daha Fazla Sorumluluk





Donald Trump’ın planında öne çıkan unsurlardan biri, Amerika’nın Ukrayna-Rusya çatışmasındaki mali ve askeri yükümlülüklerini azaltmak.

Trump’ın danışmanı, “Avrupa bunun bedelini ödeyecek” diyerek ABD’nin bölgedeki angajmanını sınırlamak istediğini vurguladı. Bu plan, Trump’ın “Önce Amerika” stratejisi doğrultusunda Avrupa’nın çatışmanın maliyetini üstlenmesine yönelik bir adımdan ibaret görünüyor.