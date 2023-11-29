‘Zifiride 92 gün’ 2 Aralık’ta yayında

Tenkil Müzesi belgesel serisine vicdanları harekete geçirecek bir film geliyor.







Kaçırıldı, işkence gördü, 92 gün karanlıkta hayata tutunmaya çalıştı. O bir avukat, o bir baba. Mustafa Özben, adalet için ilk kez bir belgeselde yaşadıklarını anlattı. 18 dakikalık belgeselde Mustafa Özben’in yaşadığı 92 gün ve sonrası var.





GESTAPO HAPİSHANESİNDE ANLATTI

Belgeselin çekimleri Frankfurt’taki ‘Gestapo’ hapishanesinde yapıldı. MİT elemanlarınca kaçırılıp, işkence edilen Özben, burada o 92 günü yeniden yaşadı. ‘’İntikam değil, adalet peşindeyim’’ diyen Özben, Ankara’da ‘Çiftlik’ olarak adlandırılan işkence merkezinde başına gelenleri anlattı.





İŞKENCE ALTINDA ÇILDIRMAMAK İÇİN NE YAPTI?

Orada çıldırmamak için ne yaptı? İşkencecilerin ondan ne istiyordu? O’nun kurtulmasına ne sebep oldu? Dışarı çıkınca ne yaşadı? Başına gelenlerden nasıl bir sonuç çıkardı? Kendisi işkence ile yeniden yüzleşirken ona bunu yapanlar için ne söyledi? Tenkil belgeselleri serisinde Zifiride 92 Gün’ü nefesinizi tutarak vicdanınızla izleyeceksiniz.





İŞKENCEYE DİRENİŞİ VE HUKUK MÜCADELESİ

Bedrettin Uğur’un yönetmenliğini yaptığı belgesel, anlatım tarzı ve 4K görüntü kalitesi ile seyirci ile buluşuyor. Tarihi bugünden yazan ve insan hikayesinin gücünü aktaran bu çalışma ilk kez 2 Aralık’ta Tenkil Müzesi’nin ‘’Unutturma’’ gecesinde yayınlanacak. Mustafa Özben’in; işkenceye direnişi, hukuk mücadelesi ve tarihe geçecek açıklamlarına şahit olacaksınız.







