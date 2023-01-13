Zindaşti’yi serbest bırakan hâkim, rüşveti 10 TL’lik banknottaki şifreyle almış

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve üç adamını tahliye eden ve hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan hâkim Cevdet Özcan’ın, 3,5 milyon dolar tutarındaki rüşveti, “10 TL’lik banknottaki şifreyle Kapalıçarşı’daki kuyumcudan aldığı” ortaya çıktı.





İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti beş adamıyla, “adam öldürmek” ve “cinayete azmettirmek” gibi suçlarından tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem bastı.





Olayın ardından Hâkimi Cevdet Özcan hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı soruşturan savcı Melih Yıldırım, Özcan hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.





Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu da bugünkü yazısında Hâkim Özcan’ın nasıl rüşvet aldığına ilişkin bir yazı kaleme aldı. İddianameyi hazırlayan eski askeri savcı Melih Yıldırım ile Yıldırım’a rüşvet teklif eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu arasında geçen konuşmayı yazan Terkoğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:





10 TL’LİK BANKNOT ÜZERİNDEKİ ŞİFRE

“Savcı Yıldırım, uyuşturucu operasyonunu yaptıktan sonra yaşadığı hikâyeyi anlatmış. Bu anlatım Zindaşti’nin nasıl serbest kaldığına dair bilgilerimizi hem teyit ediyor hem de yeni ayrıntılar veriyor:





‘Bu tutuklama olayının ardından yaklaşık bir hafta sonra aynı adliyede görev yapan cumhuriyet savcısı Faruk Sarıoğlu beni telefonla arayıp odasına çay içmeye davet etti. (…) Faruk Sarıoğlu odasında oturduğumuz sırada bana, Mehmet Zeki Fidan isimli şüphelinin avukatlarının ben ifade almadan önce kendisine eski görev yeri olan İstanbul’da çalışan bir savcının selamı ile geldiklerini ve olayı kısaca anlatıp ‘bu işler İstanbul, Ankara gibi yerlerde olsa kolayca hallederdik ancak Erzurum’da olduğu için sıkıntı yaşıyoruz’ dediklerini, ayrıca ‘İranlı uyuşturucu sanığı Zindaşti denilen şahsı hapisten kendilerinin çıkardığını ve tahliyesi karşılığında sulh ceza hakimine 3.5 milyon dolar verdiklerini, bu parayı verdiklerinde arkalarında iz bırakmadıklarını, hakime bir adet 10 TL’lik banknot teslim ettiklerini, bu banknotun üzerindeki seri numarasının bir şifre olduğunu, hakimin bu banknotu Kapalı Çarşıda bir kuyumcuya teslim ederek üzerindeki şifre karşılığında bahse konu miktarı aldığını’ anlattıklarını bana söyledi.’





Daha önce Zindaşti’yi serbest bırakan hâkime 3.5 milyon dolar rüşvet verildiğini okumuştuk. Ancak Sarıoğlu’nun Melih Yıldırım’a anlattıkları, bu işin nasıl yapıldığını açığa çıkarmış. Üstelik banknottaki şifreyle para alan hâkim, ne tesadüf ise rüşveti verenlerin baktığı bir başka dosyaya, tarihi uyuşturucu davasına atanmış.”