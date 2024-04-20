Zühtü Arslani Anayasa Mahkemesi'ne veda etti

Günah çıkardı







Anayasa mahkemelerinin temel görevinin,temel hak ve özgürlükleri korumak olduğuna vurgu yapan Arslan, "Karar verdiğinizde herkesi memnun edemiyorsunuz, beklentiler farklı olabiliyor. Zaman zaman eleştirinin çok ötesine geçen saldırılarla da karşılaşabilirsiniz" diyerek sözlerini söyle sürdürdü:

Yeni Başkan Özkaya 2 yıl 8 ay görev yapacak