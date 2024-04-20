Alman sanayicilerden hükümete kritik uyarı

Russwurm: Scholz'un vakti azalıyor





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"İhracatta canlanma beklemiyoruz"

Zayıf geçen 2023 yılından sonra ihracatta herhangi bir canlanma beklemediğini belirten Russwurm, "Bu yıl ihracatta herhangi bir canlanma görmeyeceğiz, 2024 yılında ihracat eğrisinin yatay kalmasını bekliyoruz. Bu çok tatsız bir gelişme" dedi.