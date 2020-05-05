Samanyolu Haber /Gündem / [ Abdullah Aymaz yazdı] Ülker Takım yıldızına benzer /05 Mayıs 2020 10:23

[ Abdullah Aymaz yazdı] Ülker Takım yıldızına benzer

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz Lemaat’tan iktibas yaparak bir manzumeyi okuyucusu ile paylaştı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ 

Yedi kandilli Süreyya gibi
Aydınlatıyor hedeflerimizi
Mübarek İHLAS  Suresi
Yedi tevhid ise içindeki…

Kamçılayıp aşk ve şevkimizi
Hem de artırarak dermanımızı
Besleyip ümitlerimizi 

Altı cümlede 
Birincisi, “KUL  HÜVE”
“Hû DE!”  Yaşayamaz Hû demeyen
“Hû” nefes alış-veriştir
Demese kâfir bile
Yaşayamaz, inat etmesin nâfile…
Şuursuz söyleneni  dahi fayda verir cesede…
Ah bir şuurlu söylense
“Hû Allahım Hû” diye
Ruh ve kalb, dolar zevk ile
Şu, TEVHİD-İ  ŞUHÛDÎYE  işaret 
Hakikatı gören nazar zira
Dalınca, tevhide, kavuşur huzura
Ne saadet!.
“Lâ Meşhûde illâ Hû” söyleye söyleye 

İkincisi: “ALLAHÜ  EHAD
Bunda çok net
TEVHİD-İ  ULUHİYET
Hakk’ın dili Hakikat 
Söyler yüksek sesle bir ilânat
“Lâ Mabûde illa Hû!..
Mabud yok başka
Ancak O!..

Üçüncüsü: “Allahü’s-Samed”
Herşey O’na muhtaç, evet
Ama O, hiç kimseye…
Bu sadef, barındırır içinde 
İki inci!..
Cevher içinde saklı iki mücevher 
Birinci İnci: TEVHİD-İ  RUBUBİYET
Kainattaki nizam kendi  diliyle der ki:
“Lâ Hâlika illâ Hû!.” Yaratan sadece O!
İkinci İnci: TEVHİD-İ  KAYYUMİYET!.. 
Baştan başa kainat 
Çıkarken yokluktan varlığa 
Hem de varlığının devamına 
Bir Müessire ihtiyaç var elbet
İşte bu dille o,
Der ki, 
“Lâ Kayyûme illa Hû!.”

Dördüncüsü: “Lem yelid
Doğurmadı; çünkü ezelî 
Saklıdır içinde bir TEVHİD-İ CELALİ
Reddeder her çeşit şirki 
Keser şüphesiz küfür ve inkarı
Yani doğuran, değişen 
Bir nesli olan, parçadan bölünen
Ne Hâlıktır, ne Kayyumdur
Ne de ilahtır elbette 
Bu şirk yüzünden çoğu insanlar 
Uzaklaşmıştır Haktan teker teker:
Peygamberleri Allah’ın oğlu diyenler 
Melekleri Allah’ın kızları diyen müşrikler
Şirk gayyasına hep kayıp gittiler.

Beşinci cümle: Velem yûled 
Bir TEVHİD-İ  SERMEDİYE işaret 
Yani Varlığı zarurî, Kadîm, Ezelî
Olmayan, asla olmaz ilâh
Daha doğrusu, yokmuş da 
Sonradan var olmuşsa
Bir maddeden doğmuşsa veya
Yahut bir asıldan ayrılmış olsa
Olmaz şu kainatta penah

Böyle bir sığınak dayanaktan
Olamayacağı için Huda 
Sebeplere, yıldızlara putlara tapma
Şirkin birer çeşididir esfel-i safilinde
Dalâlette birer çukurdur hem de

Altıncı cümle: Ve’lem yekun:
Bir TEVHİD-İ CÂMİ
Yani, yoktur Zâtında misli 
İcraatında şeriki
Sıfatlarında naziri ve şebîhî 
Hem yoktur dengi
Niddi, zıddı, eşi benzeri

Vardır onun için 
Bir hatim sevabı üç İhlas
Bin üç İhlas’sa 
Bütün dertlere devâ
(Biraz tasarrufla Lemaat’tan  iktibas)
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