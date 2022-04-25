' Afet bölgemizdeki sorunlarını birlikte düzeltebiliriz'

Güney Afrika merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü, geçen hafta etkili olan sel felaketinin 400’den fazla can aldığı ve onbinlerce evi yıktığı KwaZulu Natal eyaletinde düzenlediği “kardeşlik ve diyalog iftarı”, afet bölgesinin sorunlarını çözme adına önemli bir buluşma olarak takdir edildi. İftar programında söz alan Başpiskopos Mandla Jwara, son iki yıldır koronavirüs, geçen yılki büyük çapta yağmalamalar ve şimdi de sel felaketi ile sarsılan Hint Okyanusu kıyısındaki eyalette, sorunların ancak farklı kültürden, dinden insanların biraraya gelmesi ve topluca yabancı düşmanlığına karşı mücadele edilmesi ile çözülebileceğinin altını çizdi.











Turkuaz’ın Durban Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftarına eyaletin eski belediye başkan yardımcısı ve Güney Afrika Minare Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fawzia Peer ve Mahatma Gandhi’nin torunu eski milletvekili Ela Gandhi de katıldı. İftar yemeğinde hazır bulunanlar, son iki yıldır çok büyük felaketlere maruz kalan ve toplumsal gerginliğin tırmandığı bölgede, halkın yaralarını sarmak için dinler arası diyalogun ve birliğin önemine vurgu yaptılar.





Turkuaz Durban Direktörü Mehmet Naci, iftar katılımcılarına şöyle hitap etti. "Müslümanlar için Ramazan, disiplin ve bağlılığın inançlı bir yaşamın özü olduğunu düşünme ve hatırlama zamanıdır. Ve hepimiz için, inancımız ne olursa olsun, Ramazan ne kadar paylaştığımızın bir hatırlatıcısıdır. Barış ve hayırseverlik değerleri, aile ve toplumun önemi, bunların hepsi kolektif olarak benimsememiz gereken evrensel değerlerdir. Covid-19 pandemisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan karantina nedeniyle son iki yıldır merakla beklenen iftar yemeğine tekrar ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”





Güney Afrika'da milletvekili olarak görev yapan, Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin torunu Ela Gandhi ise Turkuaz'ın çalışmalarıyla ilgili duygularını şu ifadelerle dile getirdi: “Turquoise Harmoni kurumunu yıllar boyunca yapmış olduğu harika çalışmalardan dolayı tebrik etmek istiyorum, çalışmalarını gördüm, beni en çok bu kurumda çalışan herkesin özverisi etkiledi. Burada bahsettikleri ilkeler de gönlümüze çok yakın; barış, şiddetsizlik, dostluk, herkese saygı ilkesidir ve bu değerleri içlerinde taşıyorlar, özümsüyorlar. Turkuaz gönüllüleri konuştuklarını pratikte uygularlar. Farklı inancımız, farklı kültürümüz ne olursa olsun biz bir aileyiz, birlikteyiz ve bu birlikteliğin inşa edilmesi gerekiyor ve sonunda görmek istediğimiz güzel bir dünyayı ortaya çıkaracak bu birliktelik.”





Kısa süre önce Başpiskopos olarak atanan Mandla Jwara ise Turkuaz iftarında şunları söyledi “Bu mübarek Ramazan ayında hepinizi selamlıyorum ve bu akşamı sizinle paylaşmaya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu akşam sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur. Bu organizasyonun (Turkuaz Harmoni Enstitüsü) hepimizi kardeşçe birbirine bağlayan ortak bağları onurlandırarak birlik ve çeşitlilik içinde eşitliği kutlamasından son derece mutluyum. Ayrıca Turkuaz, karşılıklı saygı ve güven atmosferinde diyalog yoluyla kültürel ve dini gelenekleri paylaşarak hoşgörü ve birbirlerine karşı sevgi anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür amaçlar ve hedefler beni burada evimde hissettiriyor. Hep beraber, yabancı düşmanlığını ve diğer şeytani planlarını uygulamaya koyanlara karşı birlikte mücadele edebiliriz. Gelin birleşelim ve küresel sorunlarımıza çözüm arayalım. Bu dünyanın, özellikle KwaZulu-Natal'da karşı karşıya olduğumuz sorunları birlikte düzeltebilmemiz için benimle birlikte çalıştığınızı görmekten büyük sevinç duyarım.”





Piskopos Nkosinatha Ndwandwe da konuşmacılar arasında idi: “Bu büyük ve hayırlı toplantının bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Çeşitlilik yaratıcıdan bir hediyedir. Hepimiz aynı olsaydık, aynı şekilde düşünseydik ve hepimiz aynı görünseydik, dünyanın ne kadar sıkıcı olacağını hayal edebilirsiniz. Dünya heyecan verici çünkü içinde çok çeşitli insanlar var. Farklı düşünüyoruz, farklı şeyler yapıyoruz ama bu durum tüm farklılıklara rağmen birbirimize ait olduğumuz anlamına geliyor. Ramazan, kültürel ve dini geleneklerimizi paylaşarak hoşgörüyü ve birbirimizi sevmeyi teşvik ediyor. Turkuaz gönüllüleri olumlu konuşur, yapılan çalışmaları ilerletmek için sizinle el ele çalışmaya hazırız.”





Turkuaz Harmoni Enstitüsü, Güney Afrika’da sosyal uyum ve ulus inşasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler düzenliyor. Her yıl düzenlenen diyalog ve kardeşlik iftarları, dünyanın her yerindeki Müslüman toplum için en önemli ay olan Ramazan’da farklı kültürlerden insanları oruç açmanın manevi ve sosyal önemini deneyimlemeyi amaçlayan bir program.