'Mağdur Eğitimciler Platformu'ndan 24 Ocak açıklaması

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler 24 Ocak tarihini geçen yıl ilk kez dünyada "Uluslararası Eğitim Günü" olarak ilan etti.







Türkiye'de mağdur edilen eğitimcilerin oluşturduğu ' Mağdur Eğitimciler Platformu' 24 Ocak münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.

















İşte açıklamanın tam metni:









Eğitim temel bir hak ve toplumsal bir sorumluluktur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26. maddesinde





"1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.





2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.





3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler." denilmektedir.









Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eğitimin barış ve kalkınmadaki öneminden dolayı, 24 Ocak tarihini “Uluslararası Eğitim Günü” olarak belirledi.





Bu yıl ilki kutlanacak olan #eğitimgünü sosyal medyadan tüm dünyaya duyuruldu.





UNESCO’nun duyurusuna göre bugün hâlâ dünyada 262 milyon çocuk okula gitmiyor, 617 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 4 milyon mülteci okul haklarından yoksun.





Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Almanya'nın Bonn kentinde açıkladığı rapora göre, dünya genelinde 263 milyon çocuk okula gitmiyor. Okula gitmeyen çocukların sayısı, Avrupa nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.





Raporda dünya genelinde ilkokul çağındaki 6 ila 11 yaşları arasındaki 61 milyon kız ve erkek çocuğunun, ortaokul çağındaki 12 ila 14 yaşları arasındaki 60 milyon kız ve erkek çocuğunun ve lise çağındaki 15 ila 17 yaşları arasındaki 142 milyon çocuğun okula gitmediği açıklandı.





Dünya genelinde ilkokul çağında okula gitmeyen kız ve erkek çocuklarının yüzde 35'i kriz bölgelerinde yaşıyor. Ortaokul çağında olup okula gidemeyenlerin yüzde 25'i ve lise çağında okula gitmeyen gençlerin ise yüzde 18'i çatışmaların sürdüğü ülkelerde yaşıyor.





Raporda, yaşları büyük gençlerin daha az eğitim şansı olduğuna dikkat çekiliyor. 15 ila 17 yaşları arasındaki gençlerin okula gitmeme ihtimali 6 ila 11 yaşları arasındaki çocuklara göre beş kat daha fazla.





Buna gerekçe olarak ülkelerdeki ilkokul çağındaki zorunlu eğitim gösteriliyor. Raporda ayrıca 15 ila 17 yaş grubundaki çocukların çoğunlukla çalışmak zorunda kaldıkları belirtildi.





Raporda, eğitimin kız ve erkek çocuklarına göre de değiştiğine yer veriliyor. Afrika'nın güneyinde hiç okula gitmeyen kız çocuklarının sayısının 9 milyonu bulduğu belirtilirken, erkek çocuklarında bu sayının 6 milyon olduğuna yer verildi.





UNESCO, Güneydoğu Asya'da ise yaklaşık 5 milyon kız çocuğu ve 2 milyon erkek çocuğunun hiç okula gitmediğine dikkat çekti.





“Bugün, temel ilkeleri yeniden doğrulama zamanıdır. Birincisi eğitim bir insan hakkı, bir kamu yararı ve bir kamu sorumluluğudur. İkincisi eğitim, sağlıkta önemli gelişmeler sağlamak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, daha esnek ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz potansiyel ve kalkınmayı sağlamak için elimizdeki en güçlü güçtür.





Dünya'da tüm hükümetler ve kurumlar yukarıdaki ifade edilen hususlarla alakalı 'Eğitim için' planlar programlar geliştirirken özellikle son zamanlarda Türkiye de tam tersi işler yapılmakta..





Özellikle Birileri için bir lütuf olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke adeta eğitime, barışa, kardeşliğe düşman bir zihniyetin yapabileceği uygulamalara sahne oldu.





Ülkenin yüz akı , uluslararası başarıları ile dolu bir geçmişe ait eğitim müesseselerinin kapısına kilit vuruldu, personeli sosyal bir ölüme maruz kalacak uygulamaların hedefi oldu.





Hayatında hiç bir adli soruşturma geçirmemiş öğretmenler bir gecede hukukta hiç bir karşılığı olmayan irtibat,iltisak gibi soyut söylemlerle terörist ilan edilip işlerinden oldular.





Üniversiteler kapatıldı , çok değerli akademisyenler ya hapse atıldı ya da ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı





Tüm bu uygulamalar ülkede ki zaten çok yetersiz ve kalitesi düşük olan eğitim sistemini temelden sarstı.





Türkiye'de 4 milyon 330 bin 504 çocuk halen okula gitmemekte.. Okula gitmeyenlerin 2 milyon 486 bin 554'ünü ise kız çocukları oluşturmakta.





Sınıf başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 35, orta öğretimde ise 34. Bu sayının büyük şehirlerde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok daha yüksek olduğu muhakkak.





Toplam 20.000 öğretmeni bulunan Diyarbakır da 4314 ögretmen, 900 öğretmeni bulunan Tunceli de 504 öğretmen açığa alındı





Son dönemdeki yapılan hukuksuz uygulamalar neticesinde en az 1 milyon 511 bin 200 öğrenci öğretmensiz kaldı.





Okullarda siyasetin arka bahçesi haline dönüştürülüp siyasetin malzemesi haline dönüştürülmüştür. Kimsenin tasvip edemeyeceği, 15 Temmuz darbe girişimi yaşananların çocukların psikolojilerinde ve gelişimlerinde travma oluşturacak şekilde okullarda bir etkilikle izletilmesi bunun en önemli kanıtıdır

Tüm bu yapılanlar ülkenin geleceğinin ipotek altına alınması demektir.





Ülkeyi sadece inşaat yaparak kalkındırmayı düşünen bu sakat düşünce ,gelecek nesiller ve milletin geleceği adına tamiri zor zararlar vermektedir





24 Ocak Dünya Eğitim Gününü bir vesile sayarak eğitimin önemini bilen, vatansever,duyarlı herkesi bu gidişe dur demeye ve insiyatif almaya davet ediyoruz.





Kamuoyuna Saygıyla sunarız





Mağdur Eğitimciler Platformu







