A Haber muhabiri toplantıyı karıştırdı

Bugün saat 16.00’da başlaması beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısı, nedeni açıklanmayan sebeplerden dolayı saat 17.30 başladı. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi soru sorma önceliği Anadolu Ajansı ve DHA gibi iktidara yakın medya temsilcilerine verildi.







Arkasından toplantıda bulunan diğer muhabirler de Sağlık Bakanı Koca’ya sorularını yöneltti. Bakan Koca son soru alacağını söyledi ve soruyu yanıtladıktan sonra salondan ayrılmak üzere ayağa kalktı. Tam bu sırada salonun arka sıralarından bulunan A Haber Muhabiri Lamia Ayhan Koca’nın yanına hızlı adımlarla giderek “Sayın Bakan bir sorum var” diyerek Bakan Koca’yı yerine oturttu.





A Haber muhabiri Lamia Ayhan “Türkiye bütün dünyaya yardım ediyor, alan ülke değil veren ülke konumundayız. Bu noktada ne yazık ki bazı medya kuruluşları ve medya mensupları, ülkemizi karalayan ve sağlık çalışanlarını karalayan bazı yayınlar yapıyorlar. Bunlar sizi nasıl etkiliyor” diye soru yöneltti.





Bakan soruyu yanıtlarken soru soramayan diğer muhabirler Lamia Ayhan’a tepki gösterdi. “Aynı hareketi biz yapsaydık bir daha basın toplantısına alınmazdık” mikrofon dolaştıran bakanlık görevlilerine sitem etti.





Gazetecilerin sesleri yükselmesi üzerine Bakan Koca hızlı adımlarla salondan ayrıldı.





"BUGÜN YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA REZİLLİKTİ"





Bakan Koca'nın basın toplantısını takip eden muhabir Demet Aran ise yaşananları Twitter hesabından şöyle özetledi:





"Biraz da A Haber muhabirliğinden bahsedelim. Bakanlıktaki basın toplantısında sırayla ajanslardan, TV kanallarından ve ulusal gazetelerden soru alıyorlar. Emin olun soru sormak isteyip soramayan çok gazeteci var. Bugün yaşanan ise tam anlamıyla rezillikti"













"Aynı sırayla muhabirler sorularını sordu ve toplantının sonunda A Haber muhabiri Lamia Ayhan başka bir muhabir sorusunu sorarken Bakan Koca’nın yanına kadar gitti ve “sorusunu” sordu. “Sorusunda” “Ülkemizi karalayan yayınlar” ifadesini kullandı"













"Bakanlık yetkilileri, hızlıca uzaklaşan Lamia’nın arkasından böyle bir gazetecilik biçimiyle karşılaşmadıklarını söyledi. Bugün olanlar bundan ibaret"