1.500'e yakın hastanın durumu kritik

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hem vak'a sayısı hem de can kaybı artıyor. Salgında vak'a sayısı 302 bin 867'ye yükseldi. Şu ana kadar 7 bin 506 kişi hayatını kaybetti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabında, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadelerini kullandı.











Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 salgınına dair ilan ettiği verilere halk nezdinde güven yüzde 25'e kadar geriledi.