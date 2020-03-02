Samanyolu Haber /Sağlık / 10 bin adım efsanesi! /02 Mart 2020 12:50

10 bin adım efsanesi!

"Günde 10 bin adım at, zayıfla!" yönteminin kilo vermek için yeterli olmadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Brigham Young Üniversitesi’nden uzmanlar, günümüzde kilo vermek için uygulanan yöntemlerden biri olan “günde 10 bin adım atma” yönteminin aslında kilo almaya engel olmadığını ortaya çıkardı.

"Journal of Obesity" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma için üç ayrı gruba ayrılan 120 öğrenciden 6 ay boyunca haftada 6 gün 10 bin, 12 bin ve 15 bin adım atmaları istendi. 

BESLENME ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRMEDEN ASLA!

6 ayın sonunda bütün katılımcılar yürüyüş yapmalarına rağmen ortalama 1,5 kilo aldı.

Araştırmanın başındaki Bruce Bailey, 10 bin adımla ancak 500 kalorinin, yani büyük boy kızarmış patatesin kalorisinin yakıldığını vurguladı. 

Bailey, “Hareket etmek önemli, fakat beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden kilo vermek zor.” ifadelerini kullandı. 


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