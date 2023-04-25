10 TL’nin altında sebze meyve kalmadı

Plansız üretim ve yüksek maliyetler nedeni ile artık halde bile 5-10 TL'ye sebze meyve bulma günlerinin bittiğini belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 10 TL'nin altındaki fiyatların çiftçiyi bitirdiğini kaydetti.





Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, bu yıl fiyat rekoru kıran kuru soğanın arzında sıkıntı olduğunu patateste de tehlikeli bir sürece girildiğini dile getiren Tavşan, 15 gün sonra fiyatlarda bir rahatlama, hasatta da artış beklediklerini dile getirdi. Antalya halinde geçen yılın nisan ayında kilosu en yüksek 5 TL'den satılan kuru soğan 2023 Nisan ayında yüzde 440'lık artış ile 27 TL'ye çıktı. 12 TL'den satılan domates 18 TL'ye çıktı.





Tavşan şunları kaydetti:





“Artık 5 TL'ye 10 TL'ye ürün yemek zor bir olay. 10 TL bile zor. Bu fiyatların altına inerse üretici perişan olacak bu defa. Hallerde 5-10 TL'ye ürünün olmasını ciddi şekilde ucuz kabul etmek gerekir. Bu perakendeye gittiği zaman 5 TL'ye satılan ürün 10 TL'den satılır. Sebze meyve çok olunca fiyat düşüşü olabilir ama orada da üretici gerçekten çok zarar eder”