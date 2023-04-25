Rusya: BM merkezi İsviçre’ye taşınsın

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Bu teklifi yorumlayan, İsviçre Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Paola Ceresetti, RBC ile yaptığı röportajda, uluslararası kurumların değiştirilmesine ilişkin karar vermeden önce, bu tür önlemlerin etkinliğini dikkatlice geliştirmek ve değerlendirmek gerektiğini söyledi.







Rusya Dışişleri Bakanlığı uluslararası örgütler dairesi başkanı Pyotr İlyiçev'in BM karargahını Cenevre veya Viyana'ya taşıma fikrine gerekli mutabakatın sağlanması halinde olumlu yaklaştıklarını belirtti.





Cerezetti, İsviçre'nin güçlü, verimli ve çok taraflı politikasını sürdürdüğünü ve Cenevre'nin New York, Viyana, Nairobi ve BM ofislerinin bulunduğu diğer şehirlerle birlikte kilit bir konuma sahip olduğunu kaydederek, bu tür değişikliklerle ilgili kararlar alınırken en önemli şeyin bu sistemin etkin işlemesi olduğunun altını çizdi.





23 Nisan'da ABD'nin Rus gazetecilere BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına katılmaları için vize vermeyi reddetmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un kararına tepki göstererek, ABD’nin bu kararının aslında ifade özgürlüğünü koruma iddialarının laftan ibaret olduğunu gösterdiğini söylemişti. Moskova'nın bu kararı unutmayacağını ve affetmeyeceğini de sözlerine ekledi.





Rusya, ABD’nin taraflı politikaları ve başta Rus diplomatlar olmak üzere bazı delegasyonlara BM Güvenlik Konseyi katılımı için ABD vizesi vermemesini eleştirerek ABD’nin vize uygulamasını kendi amaçları doğrultusunda kendilerine karşı kullandığını, Bu yüzde BM merkez ofisinin tarafsız bir ülkeye taşınmasını yüksek sesle savunuyor.