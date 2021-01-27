100 TL'yi 100 bin TL'ye satacak!

Van’ın Erciş ilçesinde merkezde giyim mağazası işleten 4 çocuk babası Fatih Kılıç, akşam dükkânı kapamadan önce hesapları düzenledi.





Saydığı paralardan 100 TL'sinin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark etti. Bunun üzerine hatalı basılan 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkarmaya karar verdi.

"8 yıldır giyim mağazası işletiyorum. Akşam kasa hesaplarını düzenlerken saydığım paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark ettim." diyen Kılıç, ertesi gün bankada paranın sahte olmadığını öğrendiğini aktardı.





100 BİN LİRAYA SATABİLİRSE BİRİKMİŞ BORÇLARINI ÖDEYECEK





Kılıç şöyle devam etti: "Bana, paranın sahte olmadığını ve değiştirmek istersem, değiştirebileceklerini söylediler. Ben kabul etmedim. Sosyal medyadan, haberlerden değerinin çok fazla olduğunu biliyordum. Bir arkadaşım, hatalı basılan 100 TL'yi kendisine vermem halinde 15 bin TL kendisine verebileceğini söyleyince, bunu da kabul etmedim."





Kılıç, 100 bin TL’ye satışa çıkardığı 100 TL banknotun koleksiyoncular tarafından satın alınacağına inanıyor: "Eğer alıcı olursa, hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum."