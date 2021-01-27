Samanyolu Haber /Ekonomi / 100 TL'yi 100 bin TL'ye satacak! /27 Ocak 2021 11:03

100 TL'yi 100 bin TL'ye satacak!

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden esnaf Fatih Kılıç, hatalı basılan 100 TL'lik banknotu 100 bin TL'ye satışa çıkardı.

SHABER3.COM

Van’ın Erciş ilçesinde merkezde giyim mağazası işleten 4 çocuk babası Fatih Kılıç, akşam dükkânı kapamadan önce hesapları düzenledi. 

Saydığı paralardan 100 TL'sinin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark etti. Bunun üzerine hatalı basılan 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkarmaya karar verdi.
 "8 yıldır giyim mağazası işletiyorum. Akşam kasa hesaplarını düzenlerken saydığım paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark ettim." diyen Kılıç, ertesi gün bankada paranın sahte olmadığını öğrendiğini aktardı.

100 BİN LİRAYA SATABİLİRSE BİRİKMİŞ BORÇLARINI ÖDEYECEK

Kılıç şöyle devam etti: "Bana, paranın sahte olmadığını ve değiştirmek istersem, değiştirebileceklerini söylediler. Ben kabul etmedim. Sosyal medyadan, haberlerden değerinin çok fazla olduğunu biliyordum. Bir arkadaşım, hatalı basılan 100 TL'yi kendisine vermem halinde 15 bin TL kendisine verebileceğini söyleyince, bunu da kabul etmedim." 

Kılıç, 100 bin TL’ye satışa çıkardığı 100 TL banknotun koleksiyoncular tarafından satın alınacağına inanıyor: "Eğer alıcı olursa, hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 100 TL'yi 100 bin TL'ye satacak! Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:02