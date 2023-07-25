'Nargile geyikleri'nin vazgeçilmezi 'Lozan’ı 100. yıldönümünde konuş(ama)mak

HERKES YENİ NORMU ÇOKTAN KABULLENDİ





100. YILINDA LOZAN’I ELE ALIP İNCELEYEN YOK

Dolayısıyla, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının üzerinden geçen 100. yılda ülkenin üniversitelerinde, devlet kurumlarında, düşünce kuruluşlarında ve medyasında bu antlaşmanın eğrisiyle doğrusuyla ele alınıp geleceğe dair projeksiyonlarda bulunulacağını sanıyorsanız “Yeni Türkiye” denilen olgudan habersizsiniz demektir.

BİLGİYE OLAN GİZLİ NEFRET TARTIŞMALARI İMKANSIZ KILIYOR

Mevcut Türkiye’de bilgiye karşı duyulan gizli ve ilan edilmemiş nefret, herhangi bir konunun akıl ve izan sınırları içerisinde tartışılmasını imkansız kılıyor. Kamplaşmış toplum kesimleri arasında birbirine duyulan iğrenti hissini daha da derinleştirmenin ya da iktidarda olmanın verdiği kudret hissini daha da ilerletmenin sağlayacağı haz dururken, Lozan Antlaşması’nın 100. yılında Erdoğan Türkiyesi’nin ekranlarında hiç kimse bu antlaşmayı değerlendirmek gibi sıkıcı bir işle uğraşmaz, ayrıca böyle bir maceraya aklı ve bilgisi de yetmez.

BAZILARI LOZAN’I BİLECİK’İN BAZLAMASIYLA MEŞHUR İLÇESİ SANIYOR





ANLAŞMAYI ANALİZ EDECEK BÜROKRATLAR DA YOK





DIŞ POLİTİKAYI ULUSALCI CAHİLLER YÖNLENDİRİYOR





LOZAN YERİNİ SEVR ANLAŞMASINA MI BIRAKACAKTI?





KEMALİSTLER İSLAMCILARLA AYRI DÜŞMEK İSTEMİYOR





İNÖNÜ’NÜN MEZARINI “LOZAN BABA TÜRBESİ”NE DÖNÜŞTÜREBİLİRLER



