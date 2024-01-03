Samanyolu Haber /Dünya / 104 Rus satranç oyuncusu vatandaşlık değiştirdi /03 Ocak 2024 14:22

104 Rus satranç oyuncusu vatandaşlık değiştirdi

Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya karşı başlayan izolasyonun en büyük etkisi spor ve kültürel alanda hissedildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Uluslararası turnuvalarda zorluk yaşamalarının ardından vatandaşlık değiştirerek başla ülkeler adına yarışmalara katılan Rus sporcuların sayısı her geçen gün artıyor.

Sadece 2023 yılında 100'den fazla Rus satranç oyuncusu vatandaşlığını değiştirdi. Bunların arasında dünyaca ünlü satranç oyuncuları da var.

Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) web sitesinde yayınlanan bilgilere göre 2023 yılı boyunca 104 Rus satranç oyuncusu spor vatandaşlığını değiştirdi.

Temmuz ayında Forbes, 140'tan fazla Rus satranç oyuncusunun vatandaşlık değiştirme prosedüründen geçtiğini yazdı. Bunlara FIDE'nin istatistiklerinde ebeveynleri yurtdışında çalışan ve yaşayan küçük satranç oyuncusu çocuklar dahil değil. 

Vatandaşlığını değiştirenler aralarında Rus milli takımında forma giyen Aleksandra Kosteniuk, Alexey Sarana ve Nikita Vitiugov da var.

Rusya Satranç Federasyonu (RFChR) Başkan Yardımcısı Sergey Smagin, benzer bir durumun 90’larda da yaşandığını, son derece liberal FIDE kurallarının hızlı bir pasaport değişikliğine izin verdiğini, Rusya Federasyonu’nun oldukça ciddi etkilendiğini belirterek ‘‘Bu dönemde hayatta kalmanız, çözmeniz ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor. 1990'lı yıllarda büyük kayıplar oldu ama biz bunları atlattık, iyimserlikle bakmamız lazım. Satranç son yıllarda çok ciddi bir gelişme gösteriyor. Bir diğer husus ise genç yeteneklerin büyüyüp üst seviyeye ulaşması için zamanın geçmesi gerektiğidir. Bizim satranç federasyonunun uğradığı kayıpları hızla telafi edebileceğimize inanıyorum. Ama takımımız hala iyi. Şimdilik milli takımın oynamasına izin verilmiyor, ancak şu anda müsabakalarımız olsaydı kesinlikle en yüksek sıralar için mücadele ederdik” dedi.
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