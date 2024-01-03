İran'da peş peşe patlamalar : 20 kişi öldü

İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, patlama meydana geldiği bildirildi.Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.





İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.









Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.





İRAN'DAKİ SÜLEYMANİ ANMALARI





İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.





Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.