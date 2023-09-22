11 bin asker ve polis, çetelerin yönettiği cezaevini bastı

"Uluslararası suç örgütünün merkezi"

Tren de Aragua, örgütün merkezi olarak bilinen hapishaneden Latin Amerika ülkelerindeki faaliyetlerini yönetiyordu. Örgütün insan kaçakçılığı yaptığı, fuhuş şebekelerini yönettiği ve göçmenleri haraca bağladığı belirtiliyor.

Venezuela, suç çetesi Tren de Aragua'nın kontrolünde olan Tocoron hapishanesinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.Yaklaşık 11 bin güvenlik gücü, içinde havuz, gece kulübü, hayvanat bahçesi ve otel benzeri tesislere sahip olan cezaevine baskın düzenledi.Hapishanede sadece hüküm giymiş suçluları değil, onların eşleri ve akrabaları da kalabiliyordu.AFP haber ajansına konuşan Gladys Hernandez adlı bir kadın, eşinin nereye götürüldüğünü öğrenmek için beklediğini söyledi. Hernandez, "Orada yaşıyordum ama bizi dışarı attılar" dedi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerini cezaevinde "düzeni yeniden tesis ettikleri" için kutladı.İçişleri Bakanı, hapishanenin tamamen boşaltılacağını söyledi.Cezaevine yapılan baskın sırasında zırhlı bir aracın kapısına başını çarpan bir binbaşı hayatını kaybetti. Operasyonun ikinci aşamasında kaçan suçluların yakalanacağı kaydedildi.Hapishanede oyun odaları, flamingolar ve devekuşlarıyla dolu küçük hayvanat bahçesi, bahis oynanacak bir yer, kredi çekilebilen banka ve gece kulübü bulunuyordu.Venezuela'da krizin derinleştiği dönemde insanların temel ihtiyaç malzemelerini almak için Tocoron'a gittiği söyleniyor.Mahkumların tahliyesi sırasında güvenlik görevlilerinin hapishaneden motosiklet, televizyon ve mikrodalga fırın taşıdıkları görüldü.Yerel basın, Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'in hapishaneden kaçanlar arasında olabileceğini yazdı. Guerrero Flores, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.