Beşiktaş Club Brugge deplasmanından puanla döndü

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge’a konuk oldu. Jan Breydel Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Club Brugge, 77. dakikada Hans Vanaken’in golüyle öne geçti. Beşiktaş, 84. dakikada oyuna giren Cenk Tosun’un 88. dakikada kaydettiği golle bir puanı kurtardı. Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla bir puanın kazanılmasında önemli rol oynadı.



Club Brugge, maçta son 15 dakikaya girilirken öne geçti. Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Andreas Olsen arka direğe ortasını yaptı. Bomboş durumdaki Hans Vanaken, sol ayağıyla top yere inmeden vuruşunu yaptı ve uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Oyuna girdikten dört dakika sonra sahneye çıkan Cenk Tosun, Beşiktaş’a beraberliği getirdi. Casper Nielsen’in hatalı pasında Vincent Aboubakar, bekletmeden pasını Cenk Tosun’a çıkardı. Cenk Tosun, ceza alanı içinde karşı karşıya kaldığı kaleci Simon Mignolet’in üzerinden aşırtarak topu filelerle buluşturdu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.



Grubun diğer maçında ise Lugano ve Bodo/Glimt 0-0 berabere kaldı.



MERT GÜNOK’TAN KRİTİK KURTARIŞLAR



Beşiktaş’ın milli kalecisi Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan bir puanda önemli rol oynadı.



Mert, Belçika ekibinin 50. dakikada Vanaken ve 59 ile 72. dakikada Skov Olsen ile girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada Masuaku ve 63. dakikada Bailly de altıpasın içinde yaptıkları kritik müdahalelerle golü önledi.



CENK TOSUN, BOBO VE QUARESMA’YI YAKALADI



Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.



Karşılaşmada Beşiktaş’a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma’yı yakaladı.



Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa’da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.



Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.



CLUB BRUGGE’DEN BEŞİKTAŞ’IN GOLÜNE İTİRAZ



Club Brugge, Beşiktaş’ın beraberlik golünden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Aleksei Kulbakov’a itirazda bulundu.



Belçika temsilcisi, Cenk Tosun’un 88. dakikada kaydettiği golden önceki pozisyonda faul olduğunu iddia ederek hakem Kulbakov’un VAR incelemesi yapmasını talep etti. VAR incelemesine ihtiyaç duymayan ve golü iptal etmeyen Aleksei Kulbakov’a Club Brugge’ün oyuncuları ve teknik heyeti büyük tepki gösterdi.



ŞENOL GÜNEŞ’TEN SÜRPRİZ TERCİH



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasından tam 6 futbolcuyu yedeğe çekerken, orta sahada Demir Ege sürprizi yaşandı. Genç futbolcu Salih Uçan’ın yerine maça 11’de başladı.



Kaleyi her zaman olduğu gibi milli eldiven Mert Günok’a teslim eden Güneş, defansta Necip-Colley ikilisinin yerine Amartey-Bailly’ye şans verdi. Masuaku da uzun bir aradan sonra 11’e dönerek karşılaşmadaki yerini aldı. Orta sahada Amir’in yanına Demir Ege’yi koyan tecrübeli teknik adam, hücum hattında Rachisa-Gedson-Muleka ve önlerinde (1 maç aradan sonra) Aboubakar’ı sahaya sürdü.



BELÇİKA POLİSİNDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Sekiz yıl önce yine Jan Breydel Stadı’nda Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü tur karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar, Belçika taraftarları ve polisi arasında büyük olaylar çıkmıştı.



Bu kez güvenliği sağlama almak isteyen Belçika polisi, gün boyu şehirde ve maç öncesi statta çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaşlı taraftarlar için toplanma yeri belirleyen polis, siyah beyazlıları polis koruması eşliğindeki otobüslerle stada getirdi ve iki aşamalı arama noktasından geçirdi. Aynı zamanda polis helikopterleri de sürekli olarak stadın üstünde tur atarken, onlarca atlı polis de görev yaptı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TÜM BİLETLERİ TÜKETTİ



Beşiktaşlı taraftarlar Brugge maçına büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar 29 bin kişilik Jan Breydel Stadyumu’nda, kendilerine ayrılan bin 500 kişilik bölümün biletlerini tamamen tüketti. Bu arada şehirde farklı ülkelerden gelen ve bilet arayan çok sayıda Türk vatandaşın olduğu da görüldü.