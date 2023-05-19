12 yaşındaki Helin’i öldüren polise ‘ödül’ gibi ceza

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde annesiyle ekmek almaya giderken 12 Ekim 2015’te kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Helin Hasret Şen’in davası görüldü. Aracın silahtarı polis Abdullah Ercan hakkında “bilinçli taksirle öldürmek”ten açılan ve Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şen’in annesi Nazmiye, babası Ekrem Şen ile avukatları katıldı. Sanık polis Abdullah Ercan ise duruşmaya görev yaptığı yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla katıldı.
Mütalaasında, sanığın ateş etme öncesinde sokakta çocukların bulunduğu durumu dikkate alındığında çocukların olay yeri veya etrafında olma ihtimalinin devam ettiğini ifade eden iddia makamı, sanığın bunu bilmesine, olayda başkalarının yaralanabileceği veya ölebileceğini öngörmesine rağmen atışlarına devam ettiğini vurguladı.
ADALET İSTİYORUM
İddia makamı Ercan’ın bilinçli taksirle öldürmeden 2 yıl ile 6 yıl arası değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Beyanları sorulan Şen’in babası Ekrem Şen, sanığın tutuklanmasını ve davanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Anne Nazmiye Şen “Adalet istiyorum” dedi. Mahkeme, sanığın tutuklanması ve talebinin reddine, sanığın Maraş’ta bir kişiyi darp etme suçu işlediğine yönelik istenilen evrakların beklenmesine karar vererek, duruşmayı 19 Ekim’e erteledi.