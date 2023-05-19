Samanyolu Haber /Gündem / 12 yaşındaki Helin’i öldüren polise ‘ödül’ gibi ceza /19 Mayıs 2023 08:42

12 yaşındaki Helin’i öldüren polise ‘ödül’ gibi ceza

Diyarbakır’da 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in öldürülmesine ilişkin yargılanan polis hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 2 ile 6 yıl arası değişen hapis cezası istemiyle mütalaa verildi.

SHABER3.COM

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde annesiyle ekmek almaya giderken 12 Ekim 2015’te kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Helin Hasret Şen’in davası görüldü. Aracın silahtarı polis Abdullah Ercan hakkında “bilinçli taksirle öldürmek”ten açılan ve Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şen’in annesi Nazmiye, babası Ekrem Şen ile avukatları katıldı. Sanık polis Abdullah Ercan ise duruşmaya görev yaptığı yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla katıldı.

Mütalaasında, sanığın ateş etme öncesinde sokakta çocukların bulunduğu durumu dikkate alındığında çocukların olay yeri veya etrafında olma ihtimalinin devam ettiğini ifade eden iddia makamı, sanığın bunu bilmesine, olayda başkalarının yaralanabileceği veya ölebileceğini öngörmesine rağmen atışlarına devam ettiğini vurguladı.

ADALET İSTİYORUM

İddia makamı Ercan’ın bilinçli taksirle öldürmeden 2 yıl ile 6 yıl arası değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Beyanları sorulan Şen’in babası Ekrem Şen, sanığın tutuklanmasını ve davanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Anne Nazmiye Şen “Adalet istiyorum” dedi. Mahkeme, sanığın tutuklanması ve talebinin reddine, sanığın Maraş’ta bir kişiyi darp etme suçu işlediğine yönelik istenilen evrakların beklenmesine karar vererek, duruşmayı 19 Ekim’e erteledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 12 yaşındaki Helin’i öldüren polise ‘ödül’ gibi ceza Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:12