Samanyolu Haber /Gündem / 128 milyar doların ardından şimdi de kayıp 159 ton altın aranıyor /02 Mayıs 2021 17:06

128 milyar doların ardından şimdi de kayıp 159 ton altın aranıyor

Kayıp 159 ton altın gündemdeki sıcaklığını koruyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan; Dünya Altın Konseyi’nin Nisan 2021 Raporu’ndaki verilerle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıkladığı altın rezervi verileri arasındaki 159 ton altın farkına ilişkin açıklama istedi.

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Kayıp 128 milyar dolar tartışmaları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayıp 159 ton altınla ilgili merak edilenleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması talebiyle yeni bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıkladığı altın rezervi verileri ile Dünya Altın Konseyi’nin verileri arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Tanrıkulu, Dünya Altın Konseyi’nin Nisan 2021 Raporu’nda Merkez Bankası’ndaki altın rezervinin 515,2 ton olarak gözüktüğü ve 2017 yılı mayıs ayından itibaren Türkiye’deki ticari bankaların elindeki altın rezervlerini daima Merkez Bankası rezervleri dışında gösterdiklerine dair haberlerin basına yansıdığını hatırlattı.

ANKA’nın haberine göre Tanrıkulu; altınların, ticari bankalar hesabına Merkez Bankası’nda durduğu ve altın miktarının Dünya Altın Konseyi tarafından Nisan 2021 tarihinde açıklanan resmi raporda 364 ton olarak belirtildiğinin göz önüne alınması durumunda, ortaya çıkan toplam tutarın 879,2 ton olduğunu aktardı.
 
“FARKIN GEREKÇESİ NEDİR, 159 TON ALTIN NEREDE”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise bir televizyon programında, Merkez Bankası altın rezervini 720 ton olarak açıkladığını hatırlatan Tanrıkulu, “Başkan Kavcıoğlu ile Altın Konseyi’nin verilerindeki altın miktarı arasında 159 ton altın fark olduğunu” belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önergesinde, “Arada oluşan 159 ton altın rezervi farkının gerekçesi nedir?” diye sordu. Tanrıkulu, ayrıca; 159 ton altının nerede olduğunu sorarak, “159 ton altının akıbeti nedir? 159 ton altının satışı kimlere ve hangi tarihte yapılmıştır?” sorusuna yanıt istedi.


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