'128 milyar dolarlık döviz rezervleri Merkez Bankası’ndan hangi yollarla çıkarıldı?'

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “128 Milyar Dolar nerede?” sorusunu Meclis Başkanlığına sunduğu bir yazılı soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sordu.





Çıray, soru önergesinde şu 15 soruya yanıt talep etti:





Satılan, eritilen döviz rezervi miktarı tam olarak ne kadardır? 128 milyar doların üzerinde midir?

128 milyar dolarlık döviz rezervleri Merkez Bankası’ndan hangi yollarla çıkarılmıştır?

Merkez Bankası bu konuda, kendi bünyesi dışında yapılan satışlara ilişkin bir Banka Meclisi kararı, Yönetim Komitesi kararı almış mıdır? Satışlarla ilgili bir Karar Defteri tutulmuş mudur?

Ülke rezervlerinin finansal güvenliği tehlikeye atacak düzeyde bu denli eritilmesinde siyasi direktif var mıdır? Varsa kim vermiştir?

Merkez Bankası’ndan çıkarılan dövizler nereye aktarılmıştır?

Söz konusu rezerv miktarı hangi mekanizmalar aracılığıyla satılmıştır? Bankalar arasında mı? Döviz brokerleri aracılığı ile mi? Uluslararası banka ya da finansal kurumların oluşturduğu trading sistemleri aracılığı ile mi?

Satışa aracılık edenler “blind broker” mıdır? Yoksa alıcı ve satıcı taraflar birbirlerini bilebilecek bir eşleşme ile mi satışlar gerçekleşmiştir?

Dövizlerin günlük olarak işleyişte satışına kimler karar vermiştir?

Hangi kurdan ne kadarlık miktarlarla satılmıştır?

Hangi kurdan ne kadar satılacağına kim/kimler karar vermiştir?

Satışla alınan TL’ler ne yapılmıştır? Hemen Merkez Bankası’na aktarılmış mıdır? Üzerinden faiz, komisyon elde edilmiş midir?

Satışların alıcıları bilinmekte midir? Alıcılar biliniyorsa döviz satışları sırasında satıcının aleniyeti ile işlem ilişkisi örtülenmiş midir?

Blok satışlar yapılmış mıdır? Yapıldıysa kimlere, ne kadar, hangi kurdan satılmıştır?

Uzlaşmalı, pazarlıklı satış yapılmış mıdır?

Yapılan satışlardan oluşan kur zararı (Hazine üzerine alınan pozisyonlar dâhil) ne kadardır?